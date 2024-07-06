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    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    11 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    6 июля 2024, 11:04 • Новости дня

    В Германии рассказали о риске прямого участия НАТО в конфликте на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс недальновидной политикой увеличивает возможность прямого участия военного блока в конфликте на Украине, заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен.

    «Нам нужен мир вместо НАТО», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Дагделен отметил, что альянс поступает безответственно, выделяя средства на поддержку Украины.

    В этом случае, добавила депутат, на Украине растет опасность прямого участия альянса в конфликте.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков допустил возможность «некоторой конкретизации» ядерной доктрины России в ответ на действия Запада.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как НАТО возвращается к старым военным планам борьбы с Россией.

    5 июля 2024, 21:48 • Новости дня
    Венгрию предложили лишить председательства в Совете ЕС за визит Орбана в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета по международным делам Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете Евросоюза (ЕС) из-за поездки премьера страны Виктора Орбана в Россию.

    Венгерское правительство должно уважать свою нынешнюю роль в ЕС, в ином случае оно «должно сложить председательство», написал Рот в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    По его мнению, Орбан якобы подрывает основные принципы внешней политики ЕС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву с визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.

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    4 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс

    Дробницкий: В США набирает обороты дискурс внешнеполитического реализма

    Дробницкий объяснил призыв американских ученых к НАТО не принимать Украину в альянс
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса. На этом фоне набирает обороты идеология внешнеполитического реализма. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Politico опубликовала письмо экспертов против вступления Киева в НАТО.

    «Подписанты – это не идеологи либерального мирового порядка, как принято говорить, а представители внешнеполитического реализма. Ранее приверженцев этих идей клеймили и «путинскими пропагандистами», и просто «местными дурачками». Однако сейчас, в условиях беспрецедентного провала внешней политики США, дискурс набирает обороты», – рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Спикер также обращает внимание на место публикации письма. По его словам, Politico приходит к выводу, что либеральная идеология за время работы администрации Байдена многое потеряла, поэтому публикация такого обращения и стала возможной.

    «В целом принятие Украины в НАТО – это изначально просто красивые слова», – добавляет он. Дробницкий также акцентирует: если спросить у представителей либерализма, насколько вступление Украины соответствует повышению безопасности стран НАТО, они отмахнутся от вопроса и снова заговорят о «порядке, построенном на правилах».

    Американист указал и на фразу в письме ученых, где говорится о том, что цель НАТО – не демонстрировать уважение к другим странам, а защищать территории альянса и укреплять безопасность членов блока. «Спросите у Столтенберга о задачах возглавляемой им организации. Что-то мне подсказывает, что он запнется на этом вопросе», – сыронизировал аналитик.

    Эксперт напоминает: сейчас у власти на Западе находятся ярые сторонники либерализма. «Они не интересуются, сколько стоят их действия, насколько они соответствуют интересам стран блока. Все это считается идеологически вредными рассуждениями», – подчеркнул американист.

    При этом реакция на письмо, по мнению собеседника, последует разношерстная. «Джо Байден, скорее всего, отмахнется. Энтони Блинкен наверняка прибегнет к традиционным нарративам. Но очевидно, что в Демпартии есть те, кто готов взять публикацию на вооружение», – заключил Дробницкий.

    Ранее американские ученые и аналитики составили открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине членства в альянсе перед июльским саммитом в Вашингтоне. Текст письма опубликовала газета Politico.

    Под документом подписался в общей сложности 61 человек из различных университетов, изданий и американских аналитических центров. Они полагают, что вступление Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и затяжному противостоянию между двумя крупнейшими ядерными державами мира.

    Эксперты напомнили, что согласно традиционной интерпретации пятой статьи устава Североатлантического альянса, США будут обязаны вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. Однако действия Москвы на Украине никак не затрагивают безопасность и процветание Америки и не будут затрагивать их в будущем.

    «Цель существования НАТО заключается не в демонстрации уважения к другим странам, а в защите территории альянса и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон», – заключили они.

    Напомним, саммит Североатлантического альянса пройдет 9–11 июля в Вашингтоне. По информации газеты The New York Times, альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит Зеленского и позволит предстоящему саммиту пройти более гладко, чем в 2023 году.

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    4 июля 2024, 04:28 • Новости дня
    Ученые призвали НАТО не принимать Украину в альянс

    Ученые призвали НАТО не принимать Украину в альянс из-за угрозы глобального кризиса

    Ученые призвали НАТО не принимать Украину в альянс
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Американские ученые и аналитики составили открытое письмо, в котором призывают не принимать Украину в НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне, сообщила Politico.

    Как отметило издание, письмо подписали 61 человек – представители университетов, изданий и аналитических центров США. Они полагают, что вступление Украины в НАТО может привести к эскалации конфликта и затяжному противостоянию между двумя крупнейшими ядерными державами мира, передает РИА «Новости».

    Эксперты напомнили, что согласно традиционной интерпретации пятой статьи устава Североатлантического альянса, США будут обязаны вмешаться в конфликт между Украиной и Россией. Однако действия Москвы на Украине не угрожают безопасности и процветанию США и не будут представлять угрозу в будущем. Поэтому Вашингтон не должен давать никаких обещаний относительно войны с Россией из-за Украины, подчеркнули они.

    Напомним, в среду страны НАТО не смогли договориться о многолетней помощи Украине.


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    5 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявил, что отсутствие «политической воли некоторых стран» не остановит дальнейшую помощь киевскому режиму.

    «[Президент России Владимир] Путин не может рассчитывать на то, что солидарность или поддержка (Украины) ослабеет из-за фискальных проблем отдельных стран», – сказал Шольц, передает РИА «Новости». Также российский лидер не сможет рассчитывать на то, что «политической воли, возможно, нет везде в одинаковой мере», добавил канцлер.

    Шольц пояснил, что Орбан не говорил ему о своих планах посетить Россию. Это может быть связано с тем, что премьер Венгрии не представляет Совет ЕС по внешнеполитическим вопросам, а потому не видит необходимости сообщать об этом, предположил канцлер.

    Евросовет во внешней политике представляет его руководитель Шарль Мишель, а потому основным смыслом визита Орбана «является не председательство Венгрии в Совете, а деятельность в качестве премьер-министра Венгрии».

    Напомним, Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией», в ходе поездки он провел переговоры с президентом России.

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    3 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Страны НАТО не смогли договориться о многолетней помощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны НАТО не достигли соглашения по долгосрочным обязательствам в области военной помощи Украине, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в делегациях западных государств.

    По их данным, члены альянса согласовали предоставление Киеву 40 млрд евро помощи в течение 2025 года. Агентство отмечает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «не смог достичь успеха» в попытках обеспечить Украине долгосрочную военную поддержку, передает ТАСС.

    Ранее политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, почему США решили «навести порядок» в помощи Украине. По его словам, это связано с тем, что часть военной помощи, переданной Западом Киеву, периодически разворовывается.

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    3 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Политолог объяснил намерение НАТО «навести порядок» в помощи Украине

    Политолог Корнилов: США с радостью возглавят коррупцию, которая существует на Украине

    Политолог объяснил намерение НАТО «навести порядок» в помощи Украине
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Часть военной помощи, переданной Западом Киеву, периодически разворовывается. Однако это беспокоит лишь некоторых западных чиновников, в целом же США с удовольствием возглавят коррупцию, которая существует на Украине. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в Штатах заявили о намерении НАТО взять на себя координацию помощи Украине и «навести порядок».

    «По сути, сейчас существует ряд отдельных инициатив стран НАТО по поставкам вооружений. Например, чехи совместно с некоторыми государствами пытаются закупить снаряды, Дания и Нидерланды планируют передавать F-16. Но все эти решения принимаются отдельными игроками, а не Североатлантическим альянсом целиком», – напоминает политолог Владимир Корнилов.

    Таким образом роль блока становится «вторичной, а то и третичной», что беспокоит «некоторых американских деятелей», добавляет эксперт. Кроме того, существует проблема координации усилий стран НАТО. «Альянс стремится к более адресной и оперативной помощи. При этом офис Зеленского действует по принципу «Дайте больше!». Что бы ни передавали западные партнеры –будет мало. «Благодарность» Киева всегда оборачивается критикой из-за того, что им якобы не додали либо дали не вовремя», – указал аналитик.

    Вместе с тем, определенная часть военной помощи, переданной Киеву, периодически разворовывается, отметил политолог. По его словам, это в некотором смысле беспокоит американских чиновников. «Однако в целом США с удовольствием возглавят всю ту коррупцию, которая существует на Украине», – считает эксперт.

    Не исключено, что именно поэтому в НАТО появится должность ответственного за долгосрочную помощь Украине. «Попытки наладить контроль над процессами предпринимались и прежде. Другое дело, что все это происходило на нескольких зарубежных площадках. Сейчас же цель американцев, вероятно, – объединить помощь под единым управлением, тем самым упростив себе жизнь», – заключил Корнилов.

    Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс возьмет на себя координацию помощи Украине, чтобы «навести порядок» в этом вопросе. По ее словам, об этом будет объявлено на предстоящем саммите блока, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

    «В течение двух лет страны объединялись, чтобы предложить помощь Украине, и теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы навести порядок во всей этой щедрой поддержке, оказываемой Украине», – сказала Смит в интервью Bloomberg.

    «НАТО также собирается взять на себя координацию обучения», добавила постпред США. «У нас сложилась ситуация, когда многие страны Европы и Соединенные Штаты проводят обучение, и теперь НАТО заявляет, что может координировать эти усилия. Опять же, чтобы обеспечить большую согласованность в дополнение к этим двум инициативам», – отметила она.

    Кроме того, по словам Смит, страны–члены Североатлантического альянса по итогам саммита планируют назначить своего специального представителя, который будет находиться в Киеве. «Это не означает, что координация помощи будет осуществляться на Украине, но мы, скорее всего, назначим человека, который будет управлять всей той хорошей работой, которую мы проводим с украинцами по модернизации их сил и созданию их будущих сил, из Киева», – пояснила дипломат.

    Она также отметила, что в НАТО не берутся давать прогнозы по срокам завершения украинского конфликта, однако альянс готов поддержать инициативы по восстановлению мира в этой стране. Смит отдельно подчеркнула, что речь идет именно о мирных инициативах, которые исходят из Киева.

    Напомним, о планах НАТО назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине ранее писала газета The Wall Street Journal. По информации издания, этот пост займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет работать в Киеве. Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

    По словам американских чиновников, эти шаги позволят лучше координировать усилия стран Запада по предоставлению Украине военной поддержки, а в перспективе сделают украинскую армию более похожей на армию НАТО.

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    5 июля 2024, 23:58 • Новости дня
    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок

    Будапешт отменил встречу глав МИД Венгрии и Германии Сийярто и Бербок

    Венгрия отменила встречу Сийярто с Бербок
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отменила переговоры главы венгерского МИД Петера Сийярто и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, запланированные на понедельник в Будапеште, сообщил МИД Германии.

    В МИД Германии оказались «поражены» этим шагом. Берлин считает, что после встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным Венгрии и Германии требуется «серьезная и честная» дискуссия. В Берлине сообщили, что визит Бербок в Венгрию состоится позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке Орбана в Москву, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

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    5 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Столтенберг не смог оценить способность Байдена управлять США

    Столтенберг отказался оценивать способность Байдена управлять США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос о способности действующего американского президента Джо Байдена физически и психически управлять ядерной державой.

    НАТО развило свой успех, поскольку держалось в стороне от внутренних проблем стран-членов, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Оценочные высказывания, которые могут быть использованы для внутренних политических дебатов в странах НАТО, лишь ослабят альянс, добавил генсек.

    Он подчеркнул, что у него самого сохраняются «очень хорошие рабочие отношения» с Байденом, и пояснил, что работал с ним много лет. По его оценке, этот политик «хорошо разбирается в НАТО».

    «Я встречался с ним пару недель назад, это была очень хорошая встреча в его офисе, мы достигли хорошего прогресса в подготовке предстоящего саммита НАТО по Украине, обороне и сдерживанию», – сказал глава военного блока.

    Ранее американский президент признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом. После этого в одном из интервью он оговорился и назвал себя чернокожей женщиной.

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    5 июля 2024, 18:20 • Новости дня
    Германия передала Киеву третий комплекс ПВО Patriot

    Германия заявила о передаче Киеву своего третьего комплекса ПВО Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил от немецкой стороны очередной американский комплекс ПВО Patriot, сообщил посол ФРГ на Украине Мартин Егер.

    На украинскую территорию прибыл третий по счету комплекс Patriot из Германии, сообщил Егер в соцсети X, передает ТАСС. Он добавил, что экипаж комплекса обучался в Германии.

    Ранее источник Reuters в Госдепе США заявил, что Украину ждут «хорошие новости» по поставкам систем ПВО на саммите НАТО в июле.

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    3 июля 2024, 21:46 • Новости дня
    В Германии спустя сутки потушили крупный пожар на верфи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пожар на верфи Люрссен в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, бушевавший более суток, потушен. Ущерб от пожара может составить миллионы евро, сообщили СМИ.

    Как пишет телерадиокомпания NDR со ссылкой на полицию, последние пожарные машины покинули территорию верфи, передает РИА «Новости».

    Огонь вспыхнул во вторник утром в одном из цехов. Для тушения пожара были задействованы около 400 сотрудников пожарной службы. Из-за сильного задымления жителям близлежащих районов пришлось временно эвакуироваться.

    Ранее сообщалось, что в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии утром произошел пожар на верфи, в борьбе с огнем задействованы примерно 300 сотрудников экстренных служб.

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    5 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Болгария решила стать посредником в переговорах между Россией и Украиной

    В Болгарии заявили, что на саммите НАТО предложат мирные переговоры между РФ и Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной с возможностью выступить в роли посредника, заявил премьер-министр временного правительства Болгарии Димитар Главчев.

    Он отметил, что предложение провести переговоры должно соответствовать Уставу ООН и международному праву. Главчев также объявил о намерении выделить 80 млн евро Украине, однако это решение должен утвердить парламент страны, передает ТАСС.

    Подробности о целях использования этих средств не были уточнены. Сам саммит лидеров НАТО запланирован на 9–11 июля в Вашингтоне.

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    3 июля 2024, 13:46 • Новости дня
    В НАТО согласовали 40 млрд долларов военной помощи Украине в 2025 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства Североатлантического альянса намерены предоставить киевскому режиму военной помощи на 40 млрд евро в 2025 году, сообщил источник.

    Страны военного блока договорились об этом в среду, за несколько дней до натовского саммита в Вашингтоне, сказал собеседник Reuters, передает ТАСС.

    На саммите в США уже планируется подписать соглашение о передаче Украине военной помощи на 40 млрд в следующем году.

    Ранее источник сообщал, что в Киеве не выразили восторга от планов НАТО выделить для Украины 100 млрд долларов, поскольку эти средства дублируют уже имеющуюся помощь, а не представляют собой новый транш.

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    6 июля 2024, 01:46 • Новости дня
    Анонсирована встреча Байдена с Зеленским

    Белый дом анонсировал встречу Байдена и Зеленского на полях саммита НАТО в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    На полях саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден намерен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил высокопоставленный чиновник администрации США.

    На онлайн-брифинге, посвященном саммиту, чиновник указал, что у Байдена «будет плотный график», но Белый дом работает над организацией двусторонних встреч, в том числе с Зеленским, передает ТАСС.

    Однако чиновник не стал утверждать, что в декларации саммита заявят о необратимости вступления Украины в НАТО. Он сказал, что «не хочет забегать вперед». При этом в Белом доме заверили: вопрос состоит «не в том, должна ли» Украина войти в НАТО, «а в том, когда» она сможет это сделать. На саммите планируется послать «очень сильные сигналы поддержки Украины на пути к атлантической интеграции».

    США на саммите объявят о новых шагах по укреплению системы ПВО Украины и ее военного потенциала на перспективу. Кроме того, США могут на следующей неделе озвучить новую информацию о предоставлении Украине истребителей F-16.

    Также чиновник заявил, что взаимодействие Пекина с Москвой, по мнению Белого дома, представляет собой долгосрочный вызов безопасности Европы. Он сообщил, что «текст проекта коммюнике по Китаю очень твердый».

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО в Вашингтоне 9–11 июля станут поставки оружия и подготовка военных для Украины.

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    5 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО оповестили о визите Орбана в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс получал оповещение от премьера Венгрии Виктора Орбана о его визите в Москву, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Венгрия сообщила НАТО о планах Орбана посетить Россию, на саммите альянса в Вашингтоне планируется обсудить итоги переговоров венгерского премьера в Москве, сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

    По его словам, Орбан в ходе визита в Россию представляет «Венгрию, но не НАТО».

    Премьер Венгрии в пятницу прилетел в Москву, он заявил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указывал, что Орбан не может представлять Евросоюз на переговорах с Путиным.

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    3 июля 2024, 13:54 • Новости дня
    МИД пообещал не оставлять без ответа наращивание потенциала НАТО у границ России

    МИД заявил, что наращивание потенциала НАТО у границ России не останется без ответа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Увеличение натовского военного потенциала у российских границ не будет безответным, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин.

    Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ, поскольку оно угрожает ее безопасности, сказал Настасьин, передает ТАСС.

    Так он прокомментировал одобрение парламентом Финляндии соглашения с США по обороне, по которому финская сторона открывает 15 военных объектов для возможного использования американскими военными.

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      Выборы в парламент Великобритании завершились, как и предсказывалось, победой Лейбористской партии. Новым премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Как это изменит Британию и повлияет на ее конфликт с Россией?

    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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