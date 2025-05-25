Tекст: Дарья Григоренко

Массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины был нанесен ночью, говорится в Telegram-канале Минобороны. Ведомство заявило, что использовалось высокоточное оружие морского, воздушного, наземного базирования, а также беспилотники. Целями стали объекты, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи. Все назначенные объекты были поражены, уточнили в пресс-службе.

Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 435 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять бронемашин, десять автомобилей и три артиллерийских орудия, заявили в Минобороны.

Как указали в ведомстве, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив живую силу и технику ВСУ в районах Отрадное, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе и Червоное. Украинская армия потеряла свыше 165 человек, две бронемашины, десять автомобилей, пять артиллерийских орудий и реактивную систему «Град».

Войска «Днепр» нанесли удары по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Было уничтожено до 90 бойцов, пять автомобилей, четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщили в пресс-службе.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, производственные цеха, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. ПВО сбила четыре управляемых авиабомбы JDAM, четыре ракеты HIMARS и 274 самолетных беспилотника, включая 194 вне зоны спецоперации. С начала спецоперации уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, 59 432 беспилотника, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 570 танков и бронемашин, 1 564 реактивные системы залпового огня, 25 266 артиллерийских орудий и 35 949 единиц спецтехники, говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республики, а противник за сутки потерял на разных направлениях до 710 военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.