Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится: «Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики».

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение силам и технике десантно-штурмовых, механизированных и территориальных бригад ВСУ, а также пограничному отряду Украины в районах шести населенных пунктов Сумской области: Могрица, Яблоновка, Алексеевка, Юнаковка, Писаревка, Грицины.

На Харьковском направлении были поражены формирования штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Гранов, Комиссарово, Ветеринарное, Уды, Крейдянка, Березники. Потери противника, по данным министерства, составили до 220 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, одиннадцать автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, пяти бригадам теробороны и бригаде нацгвардии в районах Купянск, Ольговка, Песчаное, Новосергеевка, Андреевка, Долгенькое, Петро-Ивановка Харьковской области, Красный Лиман и Кировск ДНР. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, две бронированные машины, включая бронетранспортер М113, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, говорится в сообщении.

Также сообщается, что ударами по районам населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка ДНР уничтожено до 260 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, две бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. В результате были уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также четыре склада боеприпасов и материальных средств, указали в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что военные подразделения России за последние сутки взяли под контроль Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее ВСУ понесли колоссальные потери в районе Беловод. Украинские военные потеряли значительные резервы у Беловод, Локни и Водолаг. Группировка «Север» отразила попытки прорыва ВСУ в Сумской области.