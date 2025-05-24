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Губернатор сообщил об уничтожении БПЛА в Воронежской области
Гусев: Обнаруженный БПЛА сбили в одном из районов Воронежской области
В одном из районов Воронежской области системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат, при этом никто не пострадал и разрушений не зафиксировали, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в одном из районов Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Пострадавших и разрушений нет. В регионе продолжает действовать опасность атаки БПЛА», – написал он.
Гусев напомнил, что при звуке работы ПВО или пролета дрона, следует пройти в комнату без окон. Он также призвал не делиться в интернете указаниями на местность, где работа ПВО особенно слышна.
«Не приближайтесь к найденным фрагментам БПЛА и не распространяйте в интернете видеозаписи и фотографии с мест происшествий, особенно с привязкой к местности», – обратился глава региона к землякам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая силами ПВО и средствами РЭБ обнаружены и уничтожены как минимум 18 беспилотников.