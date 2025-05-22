Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
Захарова заявила о поддержке Западом атак беспилотников ВСУ
Атаки украинских беспилотников по территории России продолжаются при науськивании западных стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что западные страны подталкивают Киев к продолжению террористических атак, она указала, что атаки украинских беспилотников на российскую территорию доказывают, что Запад оказывает давление на Киев и подстрекает его к таким действиям, несмотря на невозможность достичь стратегического поражения России, передает ТАСС.
По ее словам, власти Украины действуют по указке стран, входящих в агрессивное меньшинство, чтобы продолжить тактику нанесения ущерба России. По ее словам, этот подход навязывается Киеву извне и строится на ложной логике достижения каких-либо успехов.
Дипломат также добавила, что на Западе осознают бесперспективность военных действий, а Киев не может повлиять на позицию Москвы с помощью террористических атак. Она подчеркнула, что эти действия украинской стороны необходимы лишь для демонстрации активности, поскольку на поле боя добиться преимущества уже невозможно.
По мнению Захаровой, атаки на гражданскую инфраструктуру и мирные объекты нацелены только на поддержание идеологии террора, несмотря на то, что такие попытки будут пресечены и не изменят позиции России. Она выразила уверенность, что подобные действия лишь укрепляют решимость России в достижении поставленных целей.
Ранее системы ПВО за одну ночь предотвратили атаку более 100 украинских беспилотников, из которых 35 были уничтожены в небе над Московским регионом.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два дня город атаковали более 50 дронов.
В Тульской области также отразили очередную воздушную атаку, а обломки дрона упали в Туле.