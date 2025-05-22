Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.91 комментарий
В московских аэропортах отменили ограничения на полеты
В аэропортах Москвы и Московской области отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к работе в 05.55 мск, в Шереметьево отменили ограничения в 04.10 мск. Кроме того, сняты ограничения на работу аэропорта Владимира (Семязино), сообщила Росавиация в Telegram.
Напомним, в среду и четверг Москву атаковали более 50 дронов. Ограничения на полеты также были введены в аэропорту Тамбова.