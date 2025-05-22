В московских аэропортах отменили ограничения на полеты

Фрагмент беспилотника упал на территорию детсада в Домодедово

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что фрагмент беспилотника упал на участок детского сада «Василек» в микрорайоне Центральный Домодедова.

По словам Хрусталевой, после инцидента «дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. Эвакуация прошла по действующему алгоритму, все находящиеся в учреждении сейчас в безопасности.

На месте продолжают работать специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО были задействованы в районе Домодедова, а в крупных московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся к Москве.