Ограничения на полеты введены в аэропорту Тамбова

Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.86 комментариев
Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.86 комментариев
Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.11 комментариев
В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.5 комментариев
Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области, которое прошло 20 мая, объяснил назначение Александра Хинштейна врио губернатора с иронией, передает ТАСС.
В ответ на реплику главы Глушковского района Павла Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России, чтобы обезопасить приграничные районы, Путин рассмеялся и заявил: «Поэтому Александра Евсеевича и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше».
Президент подчеркнул, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает».
Ранее президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение ситуации в Курской области в автомобиле.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что получает доклады от всех силовых ведомств и лично отслеживает ситуацию в Курской области, отмечая важность мнения местных руководителей.
Россия могла получить Крым в момент распада СССР, если бы этот вопрос был включен в Беловежские соглашения, заявил Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, Борис Ельцин, будучи первым президентом России, не проявил необходимого интереса к теме Крыма, что и стало одной из причин, почему полуостров не вошел в состав России в 1991 году.
Степашин подчеркнул: «Мы тогда могли спокойно прописать тему Крыма в Беловежских соглашениях, а также в связанных с этим нормативных документах. Это я знаю не понаслышке. Но Ельцин тогда не проявил должного внимания к этой теме».
Он также отметил, что сегодняшняя российская конституция не нуждается в изменениях и соответствует современным требованиям. По мнению Степашина, важно лишь, чтобы конституция строго соблюдалась.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит в Петербурге с 19 по 21 мая, информационным партнером мероприятия выступает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что инициатива США с признанием Крыма российским и нейтральным статусом Украины может привести к мирному соглашению и отмене санкций против России.
Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии Киева признать Крым российским при переговорах с США.
Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, где содержатся требования о признании Крыма частью России и отказе Украины от вступления в НАТО.
Политолог Шеслер: Удар «Искандером» по лагерю ВСУ вызвал новую волну истерии на Украине
«Удар ВС России по тренировочному полигону в Сумской области – это, скорее, повод, нежели истинная причина грызни украинской элиты», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, в основе «политических истерик» ряда депутатов Рады лежит ситуация в зоне боевых действий в целом.
«Украинская армия – несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино – продолжает отступать, а ВС России – наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», – напомнила собеседница. Кроме того, в стране разворачивается целый ряд скандалов.
«Так, командир одного из батальонов 47-ой механизированной бригады ВСУ «Магура», майор Александр Ширшин подал рапорт об увольнении, обвинив военное руководство в неспособности управлять и формировать рациональные решения», – напомнила Шеслер.
«Другая история связана с «элитной» 155-й ОМБр ВСУ «Анна Киевская». Подразделение прошло подготовку во Франции. С начала 2025 года там зафиксировано более тысячи случаев дезертирства. Более того, военные жалуются на махинации с «боевыми» выплатами и поборы со стороны командиров», – перечислила политолог.
«На Украине идет постоянная внутриполитическая борьба и поиск виноватых. Естественно, таковыми назначаются Александр Сырский и Михаил Драпатый. Эти люди не гнушаются никакими злодеяниями. Впрочем, ответственным нужно назвать и Владимира Зеленского, ведь он бросил страну под каток», – указала эксперт.
«Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ лишь обострил внутриукраинские процессы», – считает Шеслер. Она отметила, что после произошедшего уже отстранили командира украинской военной части. «Я думаю, что этим все и ограничится. Дело вряд ли дойдет до каких-то радикальных мер и перестановок в армии. Не стоит ожидать и отставки Сырского, к которой так усердно призывают в Раде. Нынешний главком – полностью подконтрольная фигура. Если Валерий Залужный имел какой-то вес и авторитет среди военных, то о Сырском такого не скажешь», – заметила собеседница.
«Это вполне устраивает Зеленского, поскольку ему не нужно давить на военное руководство, чтобы протолкнуть бессмысленные и абсурдные планы, например, в Крынках или Курской области. Все указания, которые продиктованы политическими соображениями, послушно выполняются Сырским, который уже получил репутацию "могильщика"», – подчеркнула политолог.
«Не исключено, что в конечном счете главкома сделают очередным козлом отпущения. Но пока ему не найдена замена в виде такого же послушного служащего, призывы некоторых депутатов к отставке Сырского останутся неуслышанными», – заключила Шеслер.
Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.
Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».
Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?» – возмутилась она.
На этом фоне нацгвардия Украины сообщила, что командир воинской части в Сумской области снят с должности. Ведомство подтвердило российский удар по полигону, нанесенный 20 мая. «Командование национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая», – говорится в заявлении.
В среду общественный совет президентской образовательной программы «Время героев» утвердил 85 участников второго потока, указано на сайте программы.
«На второй поток подали заявку 21 тыс. 644 бойца, к тем 44 тысячам, которые подали заявки в прошлом году. Более 60% из них прошли все этапы регистрации и отбора. Напомню, что среди ключевых критериев у нас были воинские заслуги, высокий управленческий опыт – как гражданский, так и боевой. Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы. Значительно выросло количество кандидатов с самыми высокими государственными наградами, в первую очередь Героев России и кавалеров ордена Мужества», – заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ректор президентской академии Алексей Комиссаров заявил, что 42 участника первого потока уже получили назначения в органы власти и госкорпорации. «Мы видим, что все без исключения участники программы – это очень мотивированные, талантливые и ответственные люди, готовые с полной самоотдачей служить своей Родине. Мы достаточно системно подошли к сбору обратной связи от наших героев, экспертов и наставников и обязательно учтем эти данные при подготовке второго потока программы», – добавил он.
Сенатор Александр Карелин отметил, что определять участников было крайне сложно из-за высокого уровня заслуг и опыта кандидатов, а среди 85 финалистов оказались 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Он также выразил уверенность, что опыт программы позволит участникам служить Родине как на военной, так и на гражданской службе.
Военный корреспондент Евгений Поддубный добавил, что для бойцов СВО, находящихся на линии боестолкновений, организовали специальные пункты дистанционного тестирования, что позволило охватить 3,6 тыс. участников с передовой, часть из которых прошли отбор.
Депутат ГД Елена Цунаева выразила мнение, что назначения выпускников программы в различные организации станут мотивацией для второго потока, а программа дает фундаментальные знания для работы даже в период обучения.
Президентская программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года. В рамках первого набора были отобраны 83 участника, приступившие к обучению в мае того же года. Уже к настоящему моменту 42 выпускника первого потока получили назначения на ответственные посты в органах власти, государственных структурах и общественных организациях.
Среди них – Артем Жога, назначенный полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов, исполняющий обязанности главы Тамбовской области, лидер «Движения первых» Артур Орлов, а также сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев. Еще несколько выпускников готовятся занять новые должности в ближайшее время.
Герой России Владимир Сайбель стал заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк получила назначение на пост временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.
Перечень условий России для прекращения огня будет подготовлен отдельно, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Здесь сейчас не буду вам точно говорить. Безусловно, отдельно будет перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность».
Песков уточнил, что пока не может назвать детали, будет ли этот план оформлен отдельным документом или войдет в меморандум о будущих договоренностях. По его словам, вопрос о прекращении огня обсуждался в ходе переговоров в Стамбуле, и стороны пришли к пониманию о необходимости отдельного перечня условий.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.
Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.
На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.
«Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.
По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.
Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.
«Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.
Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.
ТАСС: Украина решила изменить переговорную группу для мирного меморандума
Украинская делегация, участвовавшая во встрече в Стамбуле по меморандуму с Россией, будет изменена, передает ТАСС. По данным источника агентства, в нынешнем составе группы отсутствуют профессиональные политики, из-за чего возникла необходимость привлечения новых участников.
Собеседник агентства отметил: «Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров. На это будет претендовать в первую очередь Андрей Ермак, будут претендовать силовые структуры, и европейцы могут настаивать на «своих», плюс возможно американское влияние. И из этого выбора креатур будут пытаться собрать некое чудовище Франкенштейна, который будет участвовать в дальнейших переговорах».
Источник считает, что среди новых кандидатов могут появиться доверенные лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в частности экс-министр обороны Алексей Резников и международник Александр Мережко – руководитель комитета Верховной рады по международным делам. Также возможен приход представителей силовых структур с опытом в политике и праве, а европейские и американские структуры могут настаивать на своих кандидатах. Решение о составе делегации будет приниматься ближе к началу нового этапа переговоров.
Ранее Кремль планирует оформить список условий для прекращения боевых действий в отдельном документе, учитывая договоренности в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России начать совместную работу с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.
Москва выразила готовность продолжать переговоры с украинской стороной и инициировать обсуждение меморандума, несмотря на попытки их срыва.
В Брюсселе начинают признавать ошибку с назначением Каи Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России, в кулуарах Еврокомиссии с раздражением отмечают абсолютную некомпетентность Каллас на занимаемой должности. Отмечается, что она не способна учитывать нюансы позиций стран и предлагает упрощенные схемы, часто не имеющие смысла.
В сообщении СВР говорится: «Недовольство председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вылилось в то, что главу евродипломатии отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС».
В Брюсселе и столицах ведущих государств Евросоюза Каллас открыто обвиняют в чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам. В результате ее временно отстранили от участия в формировании стратегических оборонных решений Евросоюза.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».
Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.
Об этом сообщил Шарий сообщил в своем Telegram-канале. По словам Шария, Портнов был убит среди белого дня, аналогично покушению, которое ранее пытались совершить на него самого в Испании.
Шарий добавил, что Андрей Портнов долгое время боролся с режимом Зеленского, выступал против диктатуры и защищал права человека не только на Украине, но и за ее пределами. Блогер считает, что выгодоприобретателем произошедшего является Офис президента Украины: «Офис президента убивает своих опасных врагов», – говорится в его сообщении.
Также Шарий отметил, что, по его мнению, смерть Портнова произошла до момента публикации компрометирующих материалов на президента Украины и его окружение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрей Портнов был убит возле Мадрида.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что убитый Портнов мог знать сведения, опасные для окружения Владимира Зеленского.
В своем Telegram-канале он указал, что в операции участвовали передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии группировки войск «Центр».
По словам Соловьева, это стало значимым продвижением в ходе боевых действий на данном направлении. Однако Минобороны России пока не выступило с официальными комментариями по данному поводу.
Ранее в Выгоничском районе Брянской области перекрыли несколько дорог из-за профилактических мероприятий правоохранителей и спецслужб.
Саакашвили хотел разместить там музыкальный театр и выставочный холл, однако вскоре потерял власть. При «Грузинской мечте» «кувшины» несколько раз продавались на акционах, однако в итоге все новые владельцы отказывались от них.
С самого начала каприз экс-президента построить в центре Тбилиси при полном несоответствии его архитектуре нечто футуристическое вызывал много критических откликов специалистов и горожан. Также провалилась идея основать здесь музей вина.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в среду, что этот проект «не соответствует урбанистике, не имеет функций, превратился в мусорную свалку».
«Это уродство будет демонтировано», – сказал градоначальник.
По его словам, не исключено строительство на этом месте отеля.
«Посмотрим, обсудим», – сказал Каха Каладзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что «не является архитектором», но сказал, что «это уродство не подходит нашему красивому Тбилиси».
Украинцы выставили на иностранные сайты личные вещи бойцов СВО и русские кресты
Украинские граждане активно реализуют трофеи, полученные во время спецоперации на Украине, на иностранных интернет-ресурсах, сообщает Лента.ру.
К популярным лотам относятся обломки беспилотников типа «Герань», за которые просят около 700 долларов, а простые фрагменты без оформления стоят от 35 долларов. Более ценные части, например бортовой компьютер, оцениваются в 800 долларов. Кроме дронов, в продаже есть небольшие элементы от российских военных самолетов, например Су-34, стоимость которых варьируется от 200 до 300 долларов. Украинцы также предлагают личные вещи российских военных, такие как шевроны, предметы гигиены с надписями и бронзовые православные кресты.
По словам военного волонтера Алексея Живова, украинцы считают подобную торговлю совершенно нормальной, уносят все, что могут, и распродают как гражданские, так и военные предметы. В России также встречаются подобные лоты, но их значительно меньше. На российских площадках за украинские трофеи просят от 1 до 3 тыс. рублей, а за бронежилеты – около 30 тыс. рублей.
Живов заявил, что российское общество негативно воспринимает такой рынок и считает его недостойным. Военный эксперт Олег Глазунов объяснил, что спрос на трофеи обусловлен интересом коллекционеров и желанием заработать даже во время войны.
Ранее сообщалось, что на киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины».
Бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.
Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.
Шойгу рассказал о чувствах одиночества и ответственности на вершине карьеры
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью для фильма «Шойгу 70. Правила жизни» рассказал об особенностях жизни на вершине служебной лестницы, передает ТАСС. Он отметил, что с повышением на высокие посты растет не только груз ответственности, но и чувство одиночества.
Шойгу подчеркнул: «Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне. Очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, ты отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого, если это выполнено плохо и сделано плохо. Естественно, ты понимаешь не только ответственность, но и ту вину».
Секретарь Совбеза уточнил, что на высоких должностях приходится брать на себя ответственность за решения и их последствия. Он также отметил, что последние пять лет были очень насыщенными и непростыми не только для него лично, но и для страны в целом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, контракт с Сергеем Шойгу на прохождение воинской службы в должности секретаря Совета безопасности РФ продлен еще на пять лет. А президент Владимир Путин назначил генерала Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза России.
Кобяков: СССР юридически существует – значит, конфликт на Украине внутреннее дело
На пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге Кобяков отметил, что специалисты по конституционному праву, в том числе на Западе, придерживаются мнения о нарушении процедуры роспуска СССР, передает ТАСС.
«СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции», – подчеркнул Кобяков. Он добавил, что Беловежское соглашение, сформировавшее основания для распада СССР, было ратифицировано Верховными советами РСФСР, УССР и БССР, которые, по его словам, не имели на это полномочий. По словам Кобякова, в 1922 году СССР был создан Съездом Советов, поэтому и распускать его нужно по решению союзного Съезда депутатов.
Советник также заявил, что с юридической точки зрения украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс, если исходить из предположения о том, что СССР продолжает существовать. По словам Кобякова, необходимо дать правовую оценку распаду Союза, чтобы разобраться в текущих событиях.
Ранее бывший глава правительства Сергей Степашин рассказал, что Крым мог войти в состав России еще при распаде СССР, если бы Борис Ельцин уделил этому вопросу больше внимания. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.
Модератор встречи предложила участникам представляться, называя имя, место учебы и специальность. Лавров с улыбкой заметил: «Семейное положение не надо говорить, не обязательно время терять, просто задавайте вопросы», что вызвало смех и аплодисменты, передает ТАСС.
Ректор университета Эдвард Сандоян подхватил тему и уточнил, что для девушек семейное положение актуально, на что Лавров пошутил: «Тогда нужно говорить просто адрес, зачем семейное положение», вновь вызвав одобрительную реакцию аудитории.
Глава МИД России находится в Армении с рабочим визитом, где проводит встречи с руководством страны, а также участвует в мероприятиях с соотечественниками и студентами.
Ранее в ходе встречи в Ереване Лавров передал президенту Армении Ваагну Хачатуряну привет от российского президента Владимира Путина.
Напомним, в понедельник в МИД России сообщили, что в ходе предстоящего визита в Ереван министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с армянским руководством и обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества.