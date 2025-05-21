Стало известно о риске пандемии из-за птичьего гриппа кошек

Гинцбург заявил о риске передачи птичьего гриппа от кошек людям

Tекст: Елизавета Шишкова

О риске распространения птичьего гриппа среди кошек и возможном переходе вируса на человека сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, передают «Известия».

По его словам, эпидемия, вызванная этим патогеном, способна быть сопоставимой с черной оспой, в связи с чем стране необходим прототип вакцины для быстрой мобилизации и защиты населения.

Гинцбург подчеркнул, что летальность при мутациях H5N1 может достигать 50–70%, а готовый прототип вакцины должен быть доступен к выпуску в течение трех-четырех недель при необходимости. Сейчас подобные разработки не ведутся, а государственной программы по объединению ресурсов разработчиков и производителей нет.

Согласно данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, весной 2025 года вирус поразил гораздо больше кошек в Европе и США, чем за предыдущие девять месяцев. Кошки заражаются, поедая больную птицу или яйца, тяжелое течение болезни фиксируется в Бельгии, Исландии и Норвегии.

Научный сотрудник Института изучения старения Михаил Болков заявил: «Вирус гриппа перемещается между животными и людьми циклически. Находясь в животных, он может менять свою антигенность, потому что они болеют другими штаммами, чем человек, и если разные варианты окажутся в одной клетке, то может произойти сборка нового генома из разных компонентов».

Исследования, проведенные британскими учеными, называют ситуацию панзоотией среди млекопитающих. Зафиксированы случаи передачи вируса между млекопитающими на зверофермах Европы, среди морских животных в Южной Америке и скота в США. К апрелю 2025 года в США зарегистрировано 70 случаев заболевания среди людей, большинство из которых были связаны с контактами с молочным скотом или птицей.

Эксперты отмечают, что H5N1 пока плохо передается от человека к человеку и обладает меньшим пандемическим потенциалом по сравнению с предыдущими подтипами. При этом специалисты обращают внимание на риски для работников сельского хозяйства и подчеркивают, что барьер между видами вирусу сложно преодолеть, вероятнее заражение через птиц или свиней, чем через кошек.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова и заведующий лабораторией МФТИ Станислав Отставнов считают, что вероятность появления катастрофического штамма H5N1, способного массово передаваться между людьми через кошек, на данный момент крайне мала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, медики зафиксировали рост числа вспышек кори и менингита, что связывают с перебоями в финансировании вакцинации в ряде стран.

Страны ВОЗ завершили многолетние переговоры по соглашению о борьбе с пандемиями и подготовили документ для голосования в мае 2025 года на ассамблее в Женеве.