Стало известно о рекордном софинансировании победителей грантов ПФКИ

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным, предоставленным Президентским фондом культурных инициатив, по итогам 14-го конкурса поддержку получили 810 проектов из 86 регионов страны на сумму 3 млрд 828 млн рублей. Победители намерены вложить в свои инициативы 4 млрд 623 млн рублей собственных средств, что стало рекордным уровнем софинансирования – 121% от объема грантов, сообщает Фонд.

В числе лидеров по количеству поддержанных проектов оказались Москва, Удмуртия, Петербург, а по суммам финансирования в первую десятку впервые вошла Еврейская автономная область, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Генеральный директор Фонда Роман Карманов отметил, что «с каждым новым конкурсом растет качество и детализация заявок, а команды становятся более сплоченными».

В конкурсе больше половины победивших проектов (438) представили некоммерческие организации, значительная доля принадлежит муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям. Наибольший интерес вызвали направления «Культурный код», «Единство с судьбой России» и «Место силы».

Председатель экспертного совета Игорь Матвиенко отметил высокий уровень проработки проектов и рекордный процент софинансирования: «Креативные команды и партнеры вкладывают средств больше, чем сам грант».

Среди победителей – ульяновский проект «Искусство в наличниках», медиапроект журналиста Максима Григорьева «Люди доброй воли: реальные истории участников СВО», Академия русской моды и креативное пространство для детей в ДНР. Новый конкурс стартует сегодня, заявки принимаются до 10 июля. В заявке сохраняется блок традиционных ценностей и 12 тематических направлений.