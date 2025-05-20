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Ночные удары Израиля в Газе привели к гибели 43 человек
В результате ночных атак израильских военных по различным районам сектора Газа погибло сорок три человека, а всего за сутки – сто двадцать шесть.
По меньшей мере 43 человека погибли в результате ночных ударов израильских военных по различным районам сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. Наиболее мощная атака пришлась на город Газа и центральную часть анклава. В целом за понедельник, по информации телеканала, жертвами обстрелов стали 126 человек.
Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа 18 марта, прервав объявленное ранее перемирие. Власти Израиля объяснили это отказом ХАМАС принять предложения, озвученные посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Официальный Тель-Авив подчеркивает, что главная цель операции – освобождение всех заложников.
ХАМАС, в свою очередь, заявляет, что ответственность за эскалацию несут Израиль и США. С 18 мая Армия обороны Израиля проводит боевые действия в северных и южных районах сектора Газа в рамках масштабной наземной операции «Колесницы Гидеона».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. ООН заявила, что Израиль препятствует работе международных организаций в Палестине. В секторе Газа фиксируется катастрофическая нехватка питания для младенцев.