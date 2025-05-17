Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Афганистан и Россия обсудили переход торговли на нацвалюты
Специалисты из России и Афганистана рассматривают возможность взаимных расчетов в рублях и афгани на этапе предварительных переговоров.
Переговоры между представителями России и Афганистана по переходу на расчеты в национальных валютах находятся на начальной стадии, передает РИА «Новости». Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил: «Вопрос о торговле в национальных валютах обсуждают наши специалисты. Мы постараемся достичь прогресса по этому вопросу... Это пока лишь на уровне дискуссии, планы на этот счет пока окончательно не выработаны». Он также отметил, что Кабул нацелен на увеличение товарооборота с Россией. По его словам, ранее объем торговли между двумя странами составлял порядка 300 млн долларов. Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что по данным за 2024 год товарооборот России и Афганистана составил 323 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Афганистана. Посольство Афганистана отметило улучшение условий для торгово-экономических связей. В МИД России сообщили о процессе исключения «Талибана*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических групп.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ