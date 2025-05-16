Туск предрек Западу «тяжелые дни» после переговоров России и Украины

Премьер Польши заявил о «неприемлемых условиях» России на переговорах в Стамбуле

Tекст: Вера Басилая

По словам политика, Россия озвучила «абсолютно неприемлемые условия не только для Украины, но и всех нас», пишет РБК.

Туск предрек Европе и Западу «очень тяжелые дни», но отметил, что Европейский союз и Соединенные Штаты продолжат совместную работу ради мира на Украине. Он добавил, что задача по поддержанию полного единства европейских стран и США остается актуальной.

Ранее в МИД удивились заявлению британского премьера Кира Стармера о неприемлемости позиции России и подчеркнули, что переговоры происходят не с Лондоном.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в Стамбуле акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.