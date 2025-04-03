Суд признал выдвигавшегося в президенты Бориса Надеждина банкротом

Выдвигавшийся в президенты Борис Надеждин объявлен банкротом за долги

Tекст: Вера Басилая

Арбитражный суд Московской области признал банкротом политика Бориса Надеждина, который выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы в России в 2024 году, передает ТАСС.

Решение включает открытие процедуры реализации имущества Надеждина. Изначально процедура банкротства, а именно реструктуризация долгов, была введена в сентябре 2024 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка.

Долг Бориса Надеждина перед банком составляет около 78 млн рублей, включая более 26 млн рублей основного долга. В 2015 году Надеждин получил от банка кредит на сумму более 324 тыс. долларов для потребительских нужд. Для обеспечения кредита он предоставил в залог земельный участок в 12 соток и садовый домик площадью 126 квадратных метров в Долгопрудном.

В 2018 году суд в Мытищах постановил взыскать с Надеждина более 335 тыс. долларов долга по кредиту и обратить взыскание на заложенное имущество. Оно было продано почти за 5 млн рублей. Однако, оставшаяся часть долга так и не была погашена, и в мае 2024 года Агентство по страхованию вкладов подало заявление о его банкротстве.

На тот момент общая задолженность составляла более 1,2 млн долларов, включая основной долг, проценты и пени.

Верховный суд признал законным отказ Борису Надеждину в участии в выборах президента России.

Сообщалось, что ЦИК признал достоверными 95 тыс. 587 подписей из почти 105 тыс. в поддержку Надеждина, этого не хватило для регистрации его кандидатом.

Президент России Владимир Путин заявил, что политик Борис Надеждин не смог принять участие в избирательной кампании из-за собственной неудовлетворительной работы.