В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.1046 комментариев
Решение о законности отказа в допуске Надеждина к выборам президента вступило в силу
Верховный суд признал законным отказ допустить Бориса Надеждина к выборам президента России.
Как отметил судья, жалобу Надеждина решено было оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения, передает источник ТАСС. На данный момент решение вступило в законную силу.
Ранее Верховный суд признал законным отказ Надеждину в участии в выборах президента.
Напомним, ЦИК признала достоверными 95 587 подписей из почти 105 тыс. в поддержку выдвиженца Надеждина, что не хватило для регистрации его кандидатом.