Ученые создали многоразовый экспресс-тест для выявления вирусов

Tекст: Александра Юдина

Российские ученые создали многоразовый биосенсор, который способен за двадцать минут обнаруживать вирусы в таких биологических жидкостях, как сыворотка крови, слюна, пот и спинномозговая жидкость, передает РИА «Новости».

Основу разработки составляет органический полевой транзистор с электрическим затвором, дополненный сменной полимерной мембраной с аптамерами, способными связывать вирусные частицы и вызывать изменение электрического сигнала.

В ходе испытаний мембрана с аптамерами успешно обнаружила вирус гриппа А при концентрации от 80 тыс. частиц на миллилитр, что в десять тысяч раз чувствительнее стандартных тестов на антитела, но уступает по чувствительности ПЦР, при этом анализ занимает менее двадцати минут.

Исследователи пояснили, что устройство пригодно для быстрой диагностики пациентов с респираторными заболеваниями, а замена недорогой мембраны делает прибор многоразовым.

Старший научный сотрудник института Елена Пойманова заявила: «Наша модификация упростит изготовление универсальных сенсоров, необходимых в машинах скорой помощи, поликлиниках и больницах и состоящих из быстрых, неинвазивных миниатюрных датчиков для обнаружения широкого спектра вирусов. Также наша конструкция может использоваться для изготовления мультисенсоров – устройств, чувствительных одновременно к нескольким вирусам».

В работе участвовали специалисты из МГУ имени М.В. Ломоносова, Объединенного института ядерных исследований и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России. Результаты опубликованы в Journal of Materials Chemistry.