Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Польский министр оценил восстановление Украины в 500 млрд евро
Польский министр сообщил о стоимости восстановления Украины
Стоимость восстановления Украины достигла 500 млрд евро, согласно заявлению польского министра по делам ЕС Адама Шлапки на бизнес-форуме ЕС-Украина, он сослался на оценки Всемирного банка.
Шлапка заявил о достижении стоимости восстановления Украины в 500 млрд евро, сообщает ТАСС. Свое заявление он сделал на бизнес-форуме ЕС-Украина, ссылаясь на последние оценки Всемирного банка. Шлапка отметил, что сумма будет расти до окончания вооруженного конфликта на Украине.
По словам министра, около трети необходимых средств могут быть покрыты частными инвестициями, при условии продолжения Киевом реформ. Он также подчеркнул, что восстановление Украины является важной задачей для международного сообщества, и страна нуждается в поддержке для преодоления экономических трудностей.
С аналогичной оценкой стоимости восстановления Украины ранее выступил украинский премьер Денис Шмыгаль. В феврале он заявил об этом на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии. В обсуждениях также фигурировало соглашение с Вашингтоном об украинских полезных ископаемых, согласно которому Украина должна передавать часть своих доходов в инвестиционный фонд, которым будет управлять правительство США.
Британский журнал The Economist ранее сообщил, что этот фонд должен будет финансировать восстановление страны и наполняться Киевом до достижения суммы в 500 млрд долларов. Взамен этого, ожидается передача 50% доходов Украины от природных ресурсов и портовой инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые страны Европейского союза категорически выразили несогласие с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Виктор Медведчук назвал введение временного управления на Украине спасением ее народа. Депутат Верховной рады заявил о планах США вернуть с Украины 184 млрд долларов.