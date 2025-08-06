Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
ВСУ обстреляли промзону ЗАЭС
ВСУ нанесли артиллерийский удар по промзоне ЗАЭС
В результате артиллерийского удара по территории Запорожской атомной электростанции были повреждены окна в зданиях, но никто не пострадал.
Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС. По информации администрации станции, удар пришелся по району, где расположены транспортный цех и типография.
В сообщении в телеграм-канале ЗАЭС отмечается: «Сегодня Вооруженные силы Украины снова обстреляли промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции.
Никто не пострадал – ни среди персонала, ни среди населения. Основные последствия – выбитые окна в зданиях типографии и транспортного цеха».
Согласно официальным данным, человеческих жертв и серьезных разрушений в результате обстрела не зафиксировано. Повреждения ограничились оконными конструкциями промышленных зданий станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень радиационного излучения в районе станции и прилегающих территориях не превышает естественных норм.
Киев в последнее время избегает прямых ударов по Запорожской атомной электростанции, однако обстреливает прилегающие районы, включая производственную площадку ЗАЭС и город Энергодар.
Руководство Запорожской АЭС предупредило о сохраняющейся высокой угрозе для ядерной безопасности станции после недавних обстрелов Энергодара и территории объекта.