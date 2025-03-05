Эксперт: МВД необходимо воспитывать новые кадры и предовращать отток профессионалов

Член ОП Григорьев назвал главные задачи МВД в условиях проведения СВО

Tекст: Андрей Резчиков

«Сегодня МВД поддерживает охрану порядка в стране в условиях СВО. Это требует от сотрудников особой внимательности и собранности. Количество угроз со стороны наших противников неуклонно растет. Поэтому значимость правоохранительных органов увеличивается», – считает участник СВО, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Он считает, что одним из важнейших направлений работы МВД сейчас является обеспечение правопорядка в новых регионах России, где из-за боевых действий ситуация «достаточно непростая». По словам Григорьева, обеспечивать законность и безопасность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сейчас направлено большое число сотрудников правоохранительных органов. «А многие из них участвуют в боевых действиях», – добавил он.



«Для реализации всех поставленных перед правоохранительными органами задач необходимо воспитывать новые кадры для системы МВД. Чтобы привлекать на службу в полицию квалифицированных специалистов и предовращать отток профессионалов, полицейским необходимо предоставлять достойные и конкурентные условия, обеспечивать необходимые льготы», – перечислил эксперт.

Он отметил, что сейчас перед перед МВД президентом также поставлены задачи по повышению эффективности работы с миграционными потоками, предотвращению конфликтов на этической почве и сбережению российской культурной идентичности. «Западные страны открыто говорят о своих планах разбивать многонациональное единство в России, организовываются мероприятия для создания межэтнического напряжения. В некоторых случаях эти действия совершаются с территории Украины», – подчеркивает Григорьев.

Для оптимизации работы в миграционной сфере, по его мнению, МВД вместе с другими силовыми структурами необходимо разработать переход от бумажной миграционной карты к электронной авторизации выходцев из зарубежья. Расширение цифровизации, говорит эксперт, необходимо сопровождать расширением дактилоскопической регистрации иностранцев.



При этом Григорьев отметил, что России необходимо ускорить механизмы привлечения в страну квалифицированных соотечественников и иностранцев из западных стран: «Эту работу необходимо стимулировать, так как мы заинтересованы в переезде к нам высококвалифицированных специалистов».

В среду президент России Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Глава государства начал со слов благодарности руководству и личному составу «за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей». «Особо отмечу тех, кто несет службу на Донбассе, в Новороссии, в Курской области», – подчеркнул он. Президент призвал сотрудников ведомства наращивать работу по всем направлениям.

Серьезные задачи, отметил глава государства, стоят перед МВД в миграционной сфере. «Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля», – добавил Путин. МВД совместно с другими профильными службами, подчеркнул президент, нужно изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из зарубежья. Также Путин призвал развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину соотечественников, «а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более если имеют соответствующую квалификацию, образование и нужны нашей экономике».

Глава государства подчеркнул, что в системе МВД наблюдается дефицит кадров. Путин отметил, что проблема носит системный характер и требует многогранного подхода к решению. В этом контексте президент указал на необходимость усиления социальных гарантий, повышения уровня заработной платы сотрудников МВД, чтобы она была действительно конкурентоспособной. Также важное внимание, по его мнению, должно быть уделено вопросам обеспечения жильем и другим социальным аспектам.