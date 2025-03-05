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    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    36 комментариев
    5 марта 2025, 21:50 • Новости дня

    Эксперт: МВД необходимо воспитывать новые кадры и предовращать отток профессионалов

    Член ОП Григорьев назвал главные задачи МВД в условиях проведения СВО

    Эксперт: МВД необходимо воспитывать новые кадры и предовращать отток профессионалов
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент России Владимир Путин поставил перед МВД ряд серьезных задач в условиях СВО по борьбе с преступностью, обеспечением правопорядка в новых регионах, усилением контроля св миграционной сфере. При этом полиции, испытывающей кадровый дефицит, самой требуется сейчас поддержка государства, сказал газете ВЗГЛЯД сказал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя итоги расширенной коллеги МВД с участием Владимира Путина.

    «Сегодня МВД поддерживает охрану порядка в стране в условиях СВО. Это требует от сотрудников особой внимательности и собранности. Количество угроз со стороны наших противников неуклонно растет. Поэтому значимость правоохранительных органов увеличивается», – считает участник СВО, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

    Он считает, что одним из важнейших направлений работы МВД сейчас является обеспечение правопорядка в новых регионах России, где из-за боевых действий ситуация «достаточно непростая». По словам Григорьева, обеспечивать законность и безопасность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сейчас направлено большое число сотрудников правоохранительных органов. «А многие из них участвуют в боевых действиях», – добавил он. 

    «Для реализации всех поставленных перед правоохранительными органами задач необходимо воспитывать новые кадры для системы МВД. Чтобы привлекать на службу в полицию квалифицированных специалистов и предовращать отток профессионалов, полицейским необходимо предоставлять достойные и конкурентные условия, обеспечивать необходимые льготы», – перечислил эксперт.

    Он отметил, что сейчас перед перед МВД президентом также поставлены задачи по повышению эффективности работы с миграционными потоками, предотвращению конфликтов на этической почве и сбережению российской культурной идентичности. «Западные страны открыто говорят о своих планах разбивать многонациональное единство в России, организовываются мероприятия для создания межэтнического напряжения. В некоторых случаях эти действия совершаются с территории Украины», – подчеркивает Григорьев.

    Для оптимизации работы в миграционной сфере, по его мнению, МВД вместе с другими силовыми структурами необходимо разработать переход от бумажной миграционной карты к электронной авторизации выходцев из зарубежья. Расширение цифровизации, говорит эксперт, необходимо сопровождать расширением дактилоскопической регистрации иностранцев.

    При этом Григорьев отметил, что России необходимо ускорить механизмы привлечения в страну квалифицированных соотечественников и иностранцев из западных стран: «Эту работу необходимо стимулировать, так как мы заинтересованы в переезде к нам высококвалифицированных специалистов».

    В среду президент России Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Глава государства начал со слов благодарности руководству и личному составу «за ответственный подход к выполнению служебных обязанностей». «Особо отмечу тех, кто несет службу на Донбассе, в Новороссии, в Курской области», – подчеркнул он. Президент призвал сотрудников ведомства наращивать работу по всем направлениям.

    Серьезные задачи, отметил глава государства, стоят перед МВД в миграционной сфере. «Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля», – добавил Путин. МВД совместно с другими профильными службами, подчеркнул президент, нужно изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из зарубежья. Также Путин призвал развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину соотечественников, «а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более если имеют соответствующую квалификацию, образование и нужны нашей экономике».

    Глава государства подчеркнул, что в системе МВД наблюдается дефицит кадров. Путин отметил, что проблема носит системный характер и требует многогранного подхода к решению. В этом контексте президент указал на необходимость усиления социальных гарантий, повышения уровня заработной платы сотрудников МВД, чтобы она была действительно конкурентоспособной. Также важное внимание, по его мнению, должно быть уделено вопросам обеспечения жильем и другим социальным аспектам.

    5 марта 2025, 04:43 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием

    Лукашенко рассказал о стремлении Пригожина захватить ядерное оружие в июне 2023 года

    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин пытался завладеть ядерным оружием во время мятежа «Вагнера» в июне 2023 года, что вызвало тревогу в России и на Западе.

    Как передает ТАСС, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стремился захватить ядерное оружие в ходе мятежа в июне 2023 года. Лукашенко отметил, что это вызывало беспокойство не только в России, но и в западных странах. «Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – процитировал Лукашенко агентство. Он добавил, что власти России не допустили бы реализации такого сценария.

    Во время попытки мятежа, по словам Лукашенко, он предложил президенту Владимиру Путину поддержку силами белорусских спецподразделений для защиты Москвы. Также в ходе телефонных переговоров с Пригожиным стороны договорились о том, что члены ЧВК «Вагнер» покинут Россию и отправятся в Белоруссию. Таким образом, по словам Лукашенко, конфликт был урегулирован.

    Президент Белоруссии также сообщил, что после урегулирования ситуации представители стран Запада в неофициальном порядке выражали ему благодарность за содействие в разрешении кризиса.

    Напомним, мятеж ЧВК «Вагнер» начался 23 июня 2023 года, когда Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в нанесении ударов по своим подразделениям. Минобороны отвергло эти обвинения. Поддержавшие Пригожина бойцы ЧВК направились в Ростов-на-Дону, а затем в сторону Москвы. 24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и 25 июня конфликт был завершен.

    Ранее в интервью президент Белоруссии пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск.

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    5 марта 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки предыдущего главы региона Андрея Никитина.

    На официальном сайте правовой информации отмечено, что Путин подписал указ о назначении Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

    В тексте указа подчеркнуто, что Дронов будет занимать эту должность до вступления в должность избранного губернатора.

    Биография нового врио главы региона включает его рождение в Моздоке в 1979 году и получение образования в Московском автодорожном институте.

    Дронов работал в Росавтодоре, в правительстве Москвы и в органах управления дорожным хозяйством разного уровня. В апреле 2017 года он стал вице-губернатором Новгородской области, а в 2020 году занял пост первого заместителя главы региона. В 2021 году Дронов завершил обучение в «школе губернаторов» РАНХиГС.

    Накануне Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    5 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для устранения кадрового дефицита в системе МВД. Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить социальные гарантии и повысить уровень денежного довольствия сотрудников. По его мнению, размер выплат должен быть конкурентоспособным для привлечения и удержания кадров в правоохранительных органах.

    Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности денежного довольствия сотрудников внутренних дел, передает ТАСС. Он отметил, что в системе МВД нарастает кадровая проблема, которая требует системного решения. По словам президента, важно не только улучшить финансовое обеспечение сотрудников, но и укрепить их социальные гарантии.

    Путин акцентировал внимание на некомплекте личного состава, особенно в первичном звене МВД. Он подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно поднимает эти вопросы в правительстве, и призвал к комплексному подходу в решении этих проблем. Президент поручил правительству совместно с МВД разработать и представить конкретные предложения для улучшения ситуации и решения вопросов социального характера, включая жилищные проблемы. По его словам, эти вопросы уже давно назрели и требуют незамедлительных мер.

    Ранее Путин в своей речи на заседании коллегии МВД России поблагодарил сотрудников министерства за их ответственный подход к служебным обязанностям. Он также заявил о необходимости активнее бороться с наркотрафиком и сообщил о снижении уличной преступности.

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    4 марта 2025, 23:25 • Новости дня
    Bild: Берлин изучает способы блокировки ввода «Северного потока – 2»

    В Германии изучают способы блокировки ввода «Северного потока – 2» из-за слухов о сделке США и России

    Tекст: Максим Попов

    Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу, сообщил Bild.

    По информации издания, правительство Германии активно изучает возможные меры противодействия запуску трубопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА «Новости». Это происходит на фоне слухов о возможной сделке между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным касательно поставок газа в Европу.

    В статье отмечается, что слухи о возможной сделке между США и Россией уже давно циркулируют в правительстве Германии. В Берлине многие считают, что подобный сценарий развития событий вполне реалистичен. В связи с этим, проводится интенсивная проверка и анализ возможных рычагов, которые могут быть использованы для того, чтобы не допустить возобновления проекта «Северный поток – 2».

    Цель этих действий заключается в оценке и разработке стратегий, направленных на предотвращение ввода в эксплуатацию трубопровода, что может повлиять на европейский рынок газа и энергетическую безопасность региона.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации Bild, в Швейцарии уже несколько недель ведутся секретные переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию через «Северный поток – 2». При этом в Кремле эту информацию комментировать отказались. 

    Коментарии (22)
    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (37)
    5 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    Трамп рассказал, что во вторник получил письмо от Зеленского, передает ТАСС.

    В письме он выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в кратчайшие сроки.

    Президент США подчеркнул, что это важное послание, он выразил благодарность украинскому лидеру за инициативу.

    По словам Трампа, Зеленский также заявил о готовности его команды работать под руководством США для достижения долгосрочного мира.

    Зеленский уточнил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности в любое удобное для сторон время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (11)
    5 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Белом доме не воспринимают премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее сообщалось, что Киев, Париж и Лондон создали новый план урегулирования конфликта на Украине и намерены представить его Дональду Трампу.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

    «Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

    Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

    В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

    Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

    Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».

    Коментарии (10)
    5 марта 2025, 11:37 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу

    Пресс-секретарь Зеленского заявил, что письма президенту США якобы не было

    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США, сообщило украинское издание Liga.net.

    По словам Никифорова, Зеленский якобы не отправлял писем президенту США, а Трамп, вероятно, имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети, передает ТАСС.

    Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский в своем посте в соцсети выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    5 марта 2025, 07:14 • Новости дня
    США запретили Британии делиться разведданными с Украиной

    США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные

    США запретили Британии делиться разведданными с Украиной
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти запретили британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

    Соединенные Штаты запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты The Daily Mail. Это решение принято в контексте реакции на позицию президента Украины Владимира Зеленского. В результате все британские разведслужбы и военные подразделения получили соответствующий приказ.

    К числу организаций, попавших под запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), а также шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны. Теперь они не могут делиться американскими данными с Украиной до получения дальнейшего распоряжения.

    Кроме того, газета The Daily Mail сообщает, что США намерены усиленно контролировать процесс передачи своих разведданных Украине. Это будет осуществляться через агентства, базирующиеся в Киеве, что подчеркивает значимость данных мер контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на заявления о приостановке военной помощи, в то время как хамство Зеленского угрожает Вооруженным силам Украины снятием с американского довольствия. В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных.

    Коментарии (5)
    5 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта, заявил Елисейский дворец.

    Елисейский дворец подтвердил информацию о предстоящей поездке президента Франции, премьер-министра Великобритании и украинского президента в Вашингтон, передает ТАСС.

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже отметила, что точная дата визита пока не определена. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США.

    Политолог Вадим Трухачев заявил, что в Белом доме не воспринимают Стармера, Макрона и Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал.

    Коментарии (15)
    5 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом

    The Daily Telegraph: Зеленскому не удалось восстановить диалог с Трампом

    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Попытка украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Дональдом Трампом, по мнению европейских союзников Киева, не принесла ожидаемого результата, сообщает британская The Daily Telegraph.

    Как отмечается в материале, попытка президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с Дональдом Трампом не увенчалась успехом, передает ТАСС.

    Источники газеты отмечают, что британская сторона активно поддерживала контакт с американскими чиновниками в течение всего дня, при этом госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступали за возобновление диалога с Киевом. Однако спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет придерживались мнения, что Зеленскому не стоит тратить на это время.

    Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал рекомендации относительно публичного ответа на высказывания Трампа. Согласно источникам, Стармер советовал Зеленскому поддержать усилия Трампа по прекращению конфликта и одобрить соглашение по минеральным ресурсам. Также британский лидер дал понять, что американский президент ожидает признания от Зеленского в том, что их предыдущая встреча в Белом доме прошла неподобающим образом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в ходе встречи с Дональдом Трампом, но снова не извинился перед ним.

    Напомним, в конце прошлой недели Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме. После этого США развернули полномасштабное давление на Киев.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



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    Коментарии (3)
    4 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» пост врио главы Новгородской области

    Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин во время рабочей встречи с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым, посвященной социально-экономическому развитию, предложил ему пост врио губернатора региона.

    «Как дела? Входите в курс дел? – поинтересовался Путин на встрече с Дроновым в Кремле. – Собственно говоря, вам там входить нечего, вы и так в курсе».

    Известно, что Дронов – выпускник МАДИ. В прошлом он работал в различных органах власти, связанных с дорожным хозяйством. В правительстве Новгородской области он с апреля 2017 года, а в 2020 году назначен первым вице-губернатором.

    Дронов окончил образовательную программу на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

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    5 марта 2025, 16:38 • Новости дня
    Назван год, когда зима в России была теплее прошедшей

    Минувшая зима в России стала второй самой теплой за всю историю наблюдений

    Назван год, когда зима в России была теплее прошедшей
    @ @polozovsky

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прошедшая зима в России заняла второе место среди самых теплых в истории, уступив рекордному сезону 2019-2020 годов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Вильфанд сообщил, что зима на территории России стала второй самой теплой в истории наблюдений. Он отметил, что более теплая зима была только в сезоне 2019-2020 годов. Средняя температура зимы во всем Северном полушарии повторила рекордные достижения прошлого года с точностью до 0,1 градуса, передает РИА «Новости».

    Синоптик подчеркнул, что постоянные метеонаблюдения на территории России ведутся с 1891 года.

    В понедельник специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в предстоящие выходные в Москве температура воздуха может достигнуть рекордных 14 градусов.

    Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных морозах до минус 10-13 градусов в марте на европейской территории России, несмотря на теплую зиму.

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    5 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Захарова: По итогам встреч России и США наметились определенные развязки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках проекта «Форум в большом городе» сообщила, что по итогам встреч между Россией и США наметились определенные развязки, хотя ряд вопросов остается нерешенным.

    Она отметила, что несмотря на это, остаются нерешенные вопросы. Захарова подчеркнула, что переговоры продолжаются, контакты поддерживаются, но проблемы еще требуют решения, передает ТАСС.

    Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером пройдут без участия Украины, несмотря на первоначальное предложение включить украинскую сторону.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    5 марта 2025, 07:13 • Новости дня
    В Конгрессе США распорядились выгнать демократа во время речи Трампа
    В Конгрессе США распорядились выгнать демократа во время речи Трампа
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конгрессмен-демократ Эл Грин был выведен из зала Конгресса во время выступления президента США Дональда Трампа из-за неодобрительных выкриков.

    Выступление Трампа в Конгрессе сопровождалось неодобрительными выкриками со стороны демократов, одним из наиболее активных участников перепалки стал конгрессмен Грин, передает ТАСС.

    Более того, демократ, вооруженный тростью, несколько раз пытался привлечь внимание Трампа, вступая с ним в полемику. Однако его попытки оказались тщетными, так как спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести его из зала.

    Инцидент произошел вскоре после начала выступления президента США, когда ряд демократов начали освистывать Трампа, создавая напряженную атмосферу в зале заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время выступления Дональда Трампа в конгрессе США представители Демократической партии продемонстрировали таблички с обвинениями в адрес президента, что вызвало бурную реакцию у республиканцев.

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