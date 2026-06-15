Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
МВД раскрыло фейковый сайт Роскомнадзора
Полиция показала скриншоты поддельного ресурса RKN24.RU
Злоумышленники запустили в Сети реалистичный сайт-клон Роскомнадзора, на котором для обмана граждан разместили каталог с подробными досье вымышленных сотрудников.
О поддельном ресурсе под брендом Роскомнадзора сообщили в Telegram-канале УБК МВД.
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий опубликовало два скриншота созданного мошенниками сайта, визуально практически повторяющего официальный портал ведомства. «Еще один пример того, как мошенники создают иллюзию официальности», – говорится в сообщении.
Злоумышленники зарегистрировали домен RKN24.RU и оформили его как информационный ресурс, якобы связанный с Роскомнадзором. На сайте размещены справочные материалы, форма обратной связи и каталог «сотрудников» службы. В карточках указаны фотографии, имена и фамилии, стаж работы, направления деятельности и регионы.
Пользователям предлагают проверить данные «сотрудника» на этом ресурсе, чтобы убедить их в реальности собеседника и встроить поддельный сайт в схему обмана.
При этом аккуратные, но одинаковые портреты, служебные номера и биографии должны вызывать доверие у потенциальных жертв, отмечают в МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные аферисты внедряют в свои схемы ресурсы, визуально повторяющие официальные государственные порталы.
Сенатор Артем Шейкин описал многоступенчатый сценарий обмана граждан с инсценировкой работы различных ведомств, включая Роскомнадзор, и запугиванием жертв потерей персональных данных
В МВД отметили рост числа мошеннических схем под видом техподдержки с поддельными уведомлениями о взломе аккаунта и фальшивыми номерами специалистов Роскомнадзора.