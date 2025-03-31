Врач предупредил о возможном воспалении мозга из-за заложенности носа

Врач Гончарова: Заложенность носа может привести к воспалению мозга и другим осложнениям

Tекст: Алексей Дегтярев

Заложенность носа способна привести к серьезным осложнениям, чаще всего она связана с воспалением слизистой оболочки носовых ходов, которое может быть вызвано инфекцией или аллергией, сказала Гончарова «Газете.Ru».

Однако если не лечить это состояние, ситуация может усугубиться воспалением околоносовых пазух, что создает идеальную среду для размножения бактерий.

По словам Гончаровой, осложненный синусит может привести к распространению инфекции на жизненно важные участки черепа, включая мозговые оболочки, что увеличивает риск развития менингита или абсцесса мозга. Она отметила, что инфекция может проникнуть в полость черепа через крошечные отверстия в костях, соединяющие носовые пазухи с черепной полостью.

Врач предупредила, что к опасным симптомам относятся постоянная головная боль, отек и покраснение вокруг глаз, а также высокая температура, которая не снижается более трех дней. Эти признаки указывают на необходимость срочного обращения к врачу.

Гончарова указала на важность своевременного лечения заложенности носа во избежание осложнений, она также предостерегла от длительного использования сосудосуживающих капель, которые могут усугубить ситуацию.

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