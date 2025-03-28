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Врач предупредил о рисках болей в спине при работах в огороде
Врач Симкин рассказал о рисках обострения болей в спине при дачных работах
Начало весенних работ на даче может привести к болям в спине, особенно при корчевании деревьев и переноске тяжестей, рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.
Симкин в беседе с «Газетой.Ru» предупредил о рисках обострения болей в спине при весенних работах на даче. Особую опасность представляют такие действия, как корчевание деревьев, переноска ведер с песком и поднятие больших камней, которые могут привести к серьезным последствиям даже у людей, ранее не испытывавших проблем со спиной.
Симкин объяснил, что неудобные позы и перегрузка спины могут спровоцировать обострение межпозвоночных грыж. Он рекомендовал избегать глубоких наклонов с согнутой спиной, а при поднятии тяжестей держать позвоночник прямым с легким прогибом в пояснице, слегка согнув ноги.
Аналогичные меры предосторожности он советует применять при работе с лопатой. Врач рекомендует избегать чрезмерного наклона и использовать ноги для подъема, периодически меняя опорную ногу и руку, держащую лопату. Для людей с проблемами спины может быть полезно использование ортопедических корсетов, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.
Симкин также подчеркнул важность избегания физических нагрузок при обострении проблем с позвоночником. Он предупредил, что нагрузки на спину во время работы в огороде могут привести к обострению существующих заболеваний, что чревато длительным периодом восстановления и риском пропуска дачного сезона.
Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при работах в огороде или на участке мужчинам не стоит ходить с голым торсом, поскольку тело потеет, обдувается ветерком и есть большой риск застудить поясницу.