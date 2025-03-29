Московский школьник выиграл ЧМ по шахматам в Сербии

Матфей Юрасов из Москвы завоевал золото на чемпионате мира по шахматам в Сербии

Tекст: Александра Юдина

Матфей Юрасов стал победителем чемпионата мира по шахматам, который прошел в Сербии, завоевав золото в возрастной категории до 13 лет, представляя Московский дворец пионеров, передает радио Sputnik.

Двенадцатилетний Матфей является воспитанником детско-юношеской спортивной школы имени Ботвинника, где он долго и упорно тренировался.

Представитель департамента отметил, что достижение Юрасова стало возможным благодаря его таланту, многим часам тренировок, участию в многочисленных турнирах и значительной поддержке опытных наставников.

В департаменте подчеркнули, что такие успехи юных шахматистов вдохновляют и показывают важность систематического подхода к развитию молодежи в спорте.

Ранее 15-летняя спортсменка из Оренбурга выиграла юниорский чемпионат мира по шахматам.