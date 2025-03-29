То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Московский школьник выиграл ЧМ по шахматам в Сербии
Матфей Юрасов из Москвы завоевал золото на чемпионате мира по шахматам в Сербии
Юный Матфей Юрасов из Москвы стал чемпионом мира по шахматам в категории до 13 лет, сообщили в столичном департаменте образования.
Матфей Юрасов стал победителем чемпионата мира по шахматам, который прошел в Сербии, завоевав золото в возрастной категории до 13 лет, представляя Московский дворец пионеров, передает радио Sputnik.
Двенадцатилетний Матфей является воспитанником детско-юношеской спортивной школы имени Ботвинника, где он долго и упорно тренировался.
Представитель департамента отметил, что достижение Юрасова стало возможным благодаря его таланту, многим часам тренировок, участию в многочисленных турнирах и значительной поддержке опытных наставников.
В департаменте подчеркнули, что такие успехи юных шахматистов вдохновляют и показывают важность систематического подхода к развитию молодежи в спорте.
Ранее 15-летняя спортсменка из Оренбурга выиграла юниорский чемпионат мира по шахматам.