15-летняя чемпионка: Как завоевать мировую шахматную корону

Tекст: Татьяна Косолапова

В начале марта 15-летняя шахматистка из Оренбурга Анна Шухман одержала победу на юниорском чемпионате мира среди девушек до 20 лет. Соревнования проходили в черногорском городе Петровац. В ключевой партии 11-го тура россиянка, играя белыми, обыграла 17-летнюю Алуа Нурман из Казахстана. Перед этим матчем разрыв между ними составлял лишь пол-очка. По итогам турнира Шухман набрала девять очков, заслужив золото.



До этого Шухман не раз занимала призовые места на детских чемпионатах страны, Европы и мира в таких дисциплинах, как рапид, блиц, классика и композиция. В топ-100 мирового рейтинга ФИДЕ (ежемесячный шахматный рейтинг) она попала в конце 2024 года, а в 2022 и 2023 годах Шухман дважды становилась чемпионкой мира среди женщин по решению шахматных задач.

Среди других достижений Анны – победа в чемпионате Приволжского федерального округа, бронза на Кубке России 2022 года и второе место в Высшей лиге чемпионата России 2023 года, которое позволило ей пройти в суперфинал чемпионата страны. Она также является победительницей первенства России среди юниорок. Шахматистка имеет звания мастера ФИДЕ и мастера спорта России.

Чем отличается мужская игра в шахматы от женской, и могут ли шахматы сделать человека умнее, Анна Шухман рассказала в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Анна, каков был ваш путь в шахматы?

Анна Шухман: Я начала заниматься ими довольно рано. Как рассказывала мама, доску шахматную я нашла, когда мне было два с половиной года. В том возрасте я уже освоила простые настольные игры вроде бродилок, но, увидев доску, я попросила родителей меня научить играть в шахматы.

В три года меня отдали в студию раннего развития, где с четырех лет начались шахматы. Мама рассказывает, что каких-то блестящих результатов там я не показывала, но и была я самой маленькой. Из-за возраста я долгое время не участвовала в турнирах.

Но в 2015 году на соревнованиях мне удалось завоевать третье место среди девочек, которые были старше меня на год и долгое время занимались в спортивной школе.

После этого и меня взяли в спортшколу.

ВЗГЛЯД: Что лично вам дали шахматы?

А. Ш.: Мне нравится ими заниматься, они приносят мне удовольствие. Также они стимулируют творческое мышление: шахматы же очень вариативная игра. Они развивают умение мыслить нестандартно, что очень помогает в жизни.

ВЗГЛЯД: Какими качествами нужно обладать для игры в шахматы?

А. Ш.: Помимо хорошей памяти, я считаю, что для шахмат важны настойчивость и творческое мышление.

Не менее важно и умение никогда не сдаваться, в любой ситуации нужно находить в себе силы для продолжения борьбы. Часто турниры бывают длинными. Случается, что один турнир идет за другим, накапливается усталость. И именно силой воли нужно заставлять себя играть, бороться дальше.

ВЗГЛЯД: Какие цели вы ставите перед собой в этом спорте?

А.Ш.: Честно говоря, я хочу просто постараться достичь максимально возможного для меня результата. Но каким он будет – я не знаю. Просто хочу развиваться и прогрессировать, чтобы добиться в шахматах своего внутреннего максимума.

ВЗГЛЯД: А с кем интереснее играть: с женщинами или с мужчинами?

А. Ш.: Это сложно сравнивать. Сама игра идет принципиально по-разному, мужской и женский стили сильно отличаются.

В целом у женщин в шахматах более спокойная манера игры, у мужчин более динамичная. Мужчины во всех, наверное, видах спорта также более выносливы.

Но мне примерно одинаково интересно играть и с теми, и с другими.

ВЗГЛЯД: Как молодые шахматисты относятся к искусственному интеллекту в шахматах?

А. Ш.:

Пока искусственный интеллект в шахматах не добился таких высот, как в других областях. Например, согласно недавним исследованиям, он жульничает.

Но в будущем, думаю, он научится играть лучше и станет сильнее. Это поможет и игрокам лучше развиваться.

ВЗГЛЯД: Каково отношение к спортсменам из России за рубежом?

А. Ш.: В спортивной среде, могу судить по себе, отношение к россиянам хорошее – такое же, как и к шахматистам из других стран. Лично у меня много подруг среди иностранок.

ВЗГЛЯД: Как думаете, шахматы делают человека умнее?

А. Ш.: Я считаю, нет. Но они развивают настойчивость, креативность, целеустремленность. Человек, который играет в шахматы, в целом более эрудирован, игра сильно расширяет кругозор. В жизни будут полезны качества, приобретенные за время занятий шахматами.



ВЗГЛЯД: Какова образовательная роль шахмат?

А. Ш.: На мой взгляд, хотя шахматы и развивают в человеке разные навыки и качества, но без образования шахматисту точно никак не обойтись. Игра скорее служит хорошим дополнением к основному образованию, но никак не заменяет его.

ВЗГЛЯД: А каково отношение сверстников к вашему увлечению? Каковы ваши отношения в целом?

А. Ш.: Ребята из моего окружения уважают то, чем я занимаюсь. Отношения у меня с ними хорошие, мне с ними интересно общаться. Шахматы отнимают достаточно много времени, и поэтому часто не хватает простого общения. И в такие моменты мне на помощь приходят друзья, общение с которыми помогает расслабиться и отвлечься.