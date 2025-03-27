Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
В Египте отменили прогулки на батискафах у Хургады
Погружения на прогулочных подводных аппаратах у египетского берега рядом с Хургадой экстренно отменили, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отменены все погружения прогулочных батискафов, приостановлены экскурсии и продажи билетов на них, сообщили в организации со ссылкой на три источника, передает ТАСС.
Напомним, среди погибших в результате затопления туристической подлодки Sindbad у берегов Египта оказались четыре россиянина. Удалось спасти 38 россиян, 24 из них развезли по отелям, 14 находятся в больницах. Также сообщалось, что на борту затонувшего батискафа находилось 45 российских туристов.