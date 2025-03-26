По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.9 комментариев
Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Су-25 атаковали ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив бронетехнику
Экипажи Су-25 российской штурмовой авиации ликвидировали замаскированную бронетехнику и личный состав украинских подразделений в приграничных с Курской областью районах, сообщили в Минобороны.
В Министерстве обороны России сообщили, что экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетные удары по замаскированной бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области, передает ТАСС. Атака была произведена ракетными пусками с малых высот, с применением тепловых ловушек для защиты от противовоздушных средств.
После успешного выполнения задачи и возвращения на аэродром экипажи передали самолеты инженерно-техническому составу для проведения необходимых работ по обслуживанию и подготовке к повторным боевым вылетам. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронетехника и личный состав ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также ударили по технике ВСУ на границе с этой областью. Кроме того, российские Су-25 сорвали ротацию ВСУ в приграничных районах Курской области.