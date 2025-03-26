Российская армия продвинулась на полкилометра у Ямполовки

Мирошник: Убийства журналистов – преступная и многолетняя практика ВСУ

Посол Мирошник: Виновные в убийстве российских журналистов будут пойманы

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Российские журналисты рассеивают туман вокруг событий на Кременском направлении, где ВСУ бьют по больницам, жилым домам, школам. Противник всеми силами пытается помешать доносить правду о происходящем в зоне СВО. Уверен, боевики целенаправленно отследили и нанесли удар именно по сотрудникам СМИ», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

«Это абсолютно преступная и многолетняя практика ВСУ. Еще в 2014 году они уничтожали тех журналистов, которые транслировали международной общественности позицию ополченцев. Киев и "партия войны" из Европы и США уже больше 10 лет стараются делать так, чтобы в медиапространстве звучала только их повестка», – напомнил собеседник.

«У подобных ударов есть и более глобальная цель – создать эскалацию, сорвать переговоры Москвы и Вашингтона. Киев хочет убедить мировое большинство в том, что этот конфликт не имеет мирного решения, однако на деле лишь демонстрирует свою недоговороспособность», – продолжил он.

«Россия же сделает все, чтобы виновные в произошедшем не ушли от ответственности. Данные о том, какое конкретно подразделение ВСУ нанесло удар, кто отдал приказ и чья была смена, вполне можно восстановить. Задачи нашего следствия – собрать материалы, выйти в суд, который заочно вынесет приговор», – объяснил эксперт.

«Затем за дело берутся военные и разведчики. Осужденные будут пойманы и отправлены на долгие сроки в колонии. У российского правосудия богатая практика подобных дел. Например, были привлечены к ответственности те, кто совершал теракты против мирных граждан в Русском Поречном, в Мариуполе, Волновахе», – резюмировал Мирошник.

В понедельник корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО в ЛНР. Во время обстрела также были убиты оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Удар был нанесен РСЗО HIMARS.

В московском здании «Известий» сооружен мемориал в память о Федорчаке. Коллеги журналиста принесли алые розы, а рядом выставлена фотография корреспондента и его шлем, в котором он снимал свои репортажи. Также на рабочем месте журналиста установлены розы, его портрет и микрофон.

ООН выступает против убийства журналистов и считает необходимым провести расследование гибели Федорчака, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Ранее стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

В июне корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольском в ДНР в результате атаки ВСУ. Чуть ранее военкор Семен Еремин умер в результате атаки украинского дрона около Приютного. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к гибели журналиста.