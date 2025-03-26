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    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками
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    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов
    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие с Украины принадлежало России
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    МИД исключил передачу Запорожской АЭС Украине или другой стране
    Российские военные в операции «Поток» использовали электросамокаты
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    26 марта 2025, 06:21 • Новости дня

    Российская армия продвинулась на полкилометра у Ямполовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные, продвинувшись в районах Ямполовки и Ивановки Донецкой Народной Республики, заняли новые позиции на 500 метров вперед после продавливания обороны ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска продвинулись на полкилометра в районе Ямполовки Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Марочко добавил, что после того, как оборона Вооруженных сил Украины была продавлена, российские военнослужащие захватили новые позиции.

    На данный момент российские военные закрепляются на захваченных позициях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой Народной Республике. ВЗГЛЯД сообщал, что российские средства радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии ВСУ в районе Белогоровки. Украинские войска начали оперативное возведение укреплений за пределами Константинополя в ДНР.

    25 марта 2025, 15:44 • Новости дня
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    Российские войска освободили два села в ДНР и Запорожской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны во вторник.

    В результате действий группировки «Запад» освобожден населенный пункт Мирное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале. Группировка «Днепр» освободила населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области.

    Поражены формирования ВСУ в районах Харьковской области и ДНР, украинская сторона потеряла более 250 человек и технику.

    На Белгородском направлении группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ у Угроедов, Мирополья и Краснополья, украинская армия потеряла до 50 военнослужащих и несколько единиц техники.

    В зоне ответственности подразделений «Южной» группировки ВСУ потеряли до 200 человек и значительное количество техники.

    В зоне действия группировки «Центр» украинская армия потеряла до 430 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли более 140 человек, три ББМ, французскую САУ Caesar.

    Ранее в ДНР освободили населенный пункт Срибное. За прошлую неделю российские войска освободили несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях,

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    25 марта 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство обороны рассматривает варианты по ротации военнослужащих, отправившихся первыми на спецоперацию, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – сказал президент, передает ТАСС. Так он ответил на соответствующий вопрос писателя Захара Прилепина.

    Президент подчеркнул, что многие из мобилизованных стали реально профессиональными военными: «Они – полноценные боевые единицы, они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов».

    Также в ходе заседания Совета глава государства назвал воспитание молодежи, пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.

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    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

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    25 марта 2025, 22:51 • Новости дня
    В Курской области сорвана контратака ВСУ

    Офицер ВС РФ сообщил об отражении контратаки ВСУ в Курской области и уничтожении 10 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

    Как сообщает РИА «Новости», реактивная артиллерия 22-го мотострелкового полка, входящего в группировку войск «Север», успешно отразила попытку контратаки ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области.

    По словам офицера ВС РФ, действия украинских сил были встречены точным огнем российских систем залпового огня БМ-21 «Град», что позволило уничтожить более 10 боевиков и полностью сорвать контратаку.

    В марте российские силы начали масштабное наступление в Курской области, в ходе которого был освобожден город Суджа и несколько других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступление, вытесняя украинские войска с территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

    В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства, что Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а пострадавшие жители региона не будут оставлены без внимания.

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    26 марта 2025, 00:27 • Новости дня
    Российские военные в операции «Поток» использовали электросамокаты

    Участник операции «Поток» рассказал о рейде на электросамокатах по трубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные в ходе операции «Поток» под Суджей использовали электросамокаты для передвижения по трубе газопровода, рассказал иерей Алексей Скрипкин.

    Участники операции «Поток» во время освобождения Суджи в Курской области использовали нестандартные средств передвижения, передает URA.RU. Российские солдаты применяли электросамокаты для перемещения по отключенному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, что позволило скрытно и оперативно проникнуть в тыл украинских войск под Суджей.

    По словам иерея Алексея Скрипкина, участвовавшего в операции, войска использовали электросамокаты для перевозки вещей в ходе рейда. «Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей... Облегчало задачу – лучше, чем нести все на себе», – рассказал Скрипкин на открытии монумента российским военнослужащим в Екатеринбурге.

    Операция «Поток» стартовала 9 марта и продолжалась около недели, было задействовано более 800 российских солдат и офицеров. Целью было продвижение вглубь территории под контролем противника и создание стратегического плацдарма в районе Суджи. После успешных действий российских войск под Суджей ВСУ отдали приказ спешно отступать .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, части бойцов, участвовавших в операции «Поток», потребовалась специализированная медпомощь. Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в трубе.

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    25 марта 2025, 13:03 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанесено поражение семи украинским бригадам в Курском приграничье, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, российские войска продолжили наступательные действия на территории Курской области против формирований ВСУ. По данным Министерства обороны Российской Федерации, подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, трем десантно-штурмовым, морской пехотной и президентской бригадам, а также бригаде территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

    В ходе боевых действий российские войска отразили три контратаки противника. Удары оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерийский огонь поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области, включая Басовку, Беловоды, Варачино, Великую Рыбицу, Веселовку и другие.

    Всего за последние сутки ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая танк, боевую машину пехоты, три бронемашины, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления беспилотниками.

    По данным российского Минобороны, общие потери ВСУ на Курском направлении составили более 69 960 военнослужащих и большое количество техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия в последние сутки, в понедельник, на Курском направлении потеряла свыше 190 человек и три БМП.

    В Минобороны сообщили, что украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих.

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    26 марта 2025, 00:32 • Новости дня
    Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким»

    Лавров упрекнул генсека НАТО в позиции по Гренландии и Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров выступил с критикой позиции генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно Гренландии и Украины, назвав его «смешным и жалким человеком».

    Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью Первому каналу подверг резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пишет ТАСС. Лавров выразил недовольство позицией Рютте по вопросу Гренландии, назвав ее «позорной».

    Лавров отметил, что Рютте, несмотря на обязательства по защите интересов членов НАТО, не поддерживает территориальную целостность Дании, владеющей Гренландией, в то время как активно защищает Украину, которая не входит в альянс.

    В своем выступлении Лавров подчеркнул, что Рютте не высказывается о Гренландии, хотя это важно для Дании, входящей в НАТО. Упрекнув Рютте в двойных стандартах, Лавров сказал: «Смешной и жалкий человек».

    Эти слова Лавров пояснил, ссылаясь на заявления генерального секретаря, который требует неприкосновенности Украины, но игнорирует вопрос Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы решение о присоединении Гренландии к США. Он также угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании, если та не откажется от острова. Попытки Трампа приобрести Гренландию ранее были отвергнуты датскими и гренландскими властями.

    Ранее Лавров отмечал, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация США считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

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    25 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю

    США обдумывают пять-шесть условий России по прекращению огня в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что рассматриваются пять-шесть условий.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США обдумывает условия, предложенные Россией для прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что эти условия включают в себя около пяти или шести пунктов, каждый из которых анализируется американской стороной.

    «Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», – сказал он. По его словам, обсуждение данных условий ведется в контексте стремления к стабилизации ситуации в Черном море и обеспечения безопасности в регионе.

    Трамп также добавил, что данная тема является важной частью международной повестки и требует внимательного подхода со стороны Вашингтона. Американский лидер рассчитывает на достижение взаимопонимания и конструктивный диалог с Москвой для разрешения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море была одной из ключевых тем на консульатциях в Эр-Рияде с участием России, США и Украины. После переговоров в Кремле сообщили, что Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства в регионе и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Однако меры по безопасности на море вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    25 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Мирошник: Убийства журналистов – преступная и многолетняя практика ВСУ

    Посол Мирошник: Виновные в убийстве российских журналистов будут пойманы

    Мирошник: Убийства журналистов – преступная и многолетняя практика ВСУ
    @ vk.com/ Александр Федорчак

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ целенаправленно бьют по журналистам в зоне СВО. Так противник пытается помешать доносить до общественности правду об украинских военных и их терактах против мирного населения, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее в результате удара HIMARS в ЛНР погибли сотрудники издания «Известия» и телеканала «Звезда».

    «Российские журналисты рассеивают туман вокруг событий на Кременском направлении, где ВСУ бьют по больницам, жилым домам, школам. Противник всеми силами пытается помешать доносить правду о происходящем в зоне СВО. Уверен, боевики целенаправленно отследили и нанесли удар именно по сотрудникам СМИ», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Это абсолютно преступная и многолетняя практика ВСУ. Еще в 2014 году они уничтожали тех журналистов, которые транслировали международной общественности позицию ополченцев. Киев и "партия войны" из Европы и США уже больше 10 лет стараются делать так, чтобы в медиапространстве звучала только их повестка», – напомнил собеседник.

    «У подобных ударов есть и более глобальная цель – создать эскалацию, сорвать переговоры Москвы и Вашингтона. Киев хочет убедить мировое большинство в том, что этот конфликт не имеет мирного решения, однако на деле лишь демонстрирует свою недоговороспособность», – продолжил он.

    «Россия же сделает все, чтобы виновные в произошедшем не ушли от ответственности. Данные о том, какое конкретно подразделение ВСУ нанесло удар, кто отдал приказ и чья была смена, вполне можно восстановить. Задачи нашего следствия – собрать материалы, выйти в суд, который заочно вынесет приговор», – объяснил эксперт.

    «Затем за дело берутся военные и разведчики. Осужденные будут пойманы и отправлены на долгие сроки в колонии. У российского правосудия богатая практика подобных дел. Например, были привлечены к ответственности те, кто совершал теракты против мирных граждан в Русском Поречном, в Мариуполе, Волновахе», – резюмировал Мирошник.

    В понедельник корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО в ЛНР. Во время обстрела также были убиты оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Удар был нанесен РСЗО HIMARS.

    В московском здании «Известий» сооружен мемориал в память о Федорчаке. Коллеги журналиста принесли алые розы, а рядом выставлена фотография корреспондента и его шлем, в котором он снимал свои репортажи. Также на рабочем месте журналиста установлены розы, его портрет и микрофон.

    ООН выступает против убийства журналистов и считает необходимым провести расследование гибели Федорчака, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

    Ранее стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

    В июне корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольском в ДНР в результате атаки ВСУ. Чуть ранее военкор Семен Еремин умер в результате атаки украинского дрона около Приютного. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к гибели журналиста.

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    25 марта 2025, 14:54 • Новости дня
    Лавров: Киев обвинил Россию в подрыве газовой станции в Судже

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

    «Они (киевский режим – прим. ВЗГЛЯД) вот сейчас ударили по Судже, по газоперекачивающей станции, и сказали, что это Россия сделала сама», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что станция в Судже является российской собственностью и играет важную роль в обеспечении энергией ряда европейских стран.

    Лавров отметил, что удар по столь важному объекту может привести к серьезным последствиям для энергообеспечения Европы. Он выразил недоумение по поводу обвинений в адрес России.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.

    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа.

    В Кремле отмечали, что президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

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    25 марта 2025, 22:34 • Новости дня
    Лавров потребовал четкие гарантии от Киева

    Лавров заявил о необходимости четких и проверяемых гарантий от Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия требует четкие и проверяемые гарантии в связи с изменчивым поведением Киева, заявляет Лавров.

    Россия нуждается в самых четких и проверяемых гарантиях, учитывая постоянные изменения позиций и нарушения договоренностей со стороны Киева, передает ТАСС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул в интервью Первому каналу, что такие гарантии должны быть конкретными и работающими.

    Лавров отметил, что Украина соглашалась на перемирия только в условиях безвыходного положения на поле боя, а затем быстро нарушала их, как это было с Минскими соглашениями. Он добавил, что каждый раз, когда объявлялось перемирие, оно нарушалось в течение нескольких недель или месяцев.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном перемирии, включая удары по энергетической и морской инфраструктуре на Черном море. Однако Путин подчеркнул важность учета протяженности границы и способности украинских войск создавать провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине с учетом евразийского контекста.

    Он также подчеркнул, что сосуществование России с Западом будет возможно при признании последним своих ошибок и отказе от враждебной политики.

    Мирное разрешение конфликта на Украине, по словам Лаврова, возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.

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    25 марта 2025, 23:34 • Новости дня
    Киев передал США список объектов для защиты от ударов

    Зеленский сообщил о передаче США списка объектов для запрета ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев передал США список стратегических объектов инфраструктуры, которые, по словам Зеленского, не должны подвергаться ударам в ходе конфликта.

    Киев передал США список объектов инфраструктуры, по которым, согласно заявлениям украинской стороны, не должны наноситься удары во время конфликта, пишет РИА «Новости». Владимир Зеленский сообщил об этом на брифинге по итогам переговоров между делегациями Киева и Вашингтона в Эр-Рияде. Он отметил, что украинская сторона выделила много времени на обсуждение этой темы с американскими партнерами.

    «Мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре, передав список объектов, которые мы считаем стратегическими», – заявил Зеленский, добавив, что данное соглашение касается также и свободного судоходства в Черном море.

    Зеленский выразил надежду на то, что договоренности распространит на инфраструктуру украинских портов. Он также подчеркнул, что прекращение огня по энергетике может вступить в силу уже сегодня, согласно согласованию с американской стороной. Зеленский отметил: «После публикации соответствующего заявления можно переходить к тишине касаемо энергетики».

    По итогам встречи в Эр-Рияде Белый дом подчеркнул необходимость прекращения боевых действий для достижения устойчивого мира. В то же время Кремль заявил о необходимости выполнения ряда условий для начала реализации черноморской инициативы, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и на Украине, которые подпадают под временный мораторий на удары. В список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции. Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

    В период проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде украинские войска несколько раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры с применением беспилотников.

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    25 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

    Трамп заявил о существенном прогрессе переговоров в Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, отметив глубокие дискуссии между сторонами.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса в переговорах между представителями Соединенных Штатов, России и Украины, которые проходят в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что участие сторон в переговорах позволяет вести глубокие дискуссии, которые, по его словам, проходят успешно.

    Трамп отметил, что переговоры с Россией и Украиной идут хорошо, и выразил надежду на дальнейшие положительные результаты. Он добавил, что на встречах обсуждаются важные вопросы, которые могут поспособствовать улучшению ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что переговоры между тремя странами касаются нескольких ключевых вопросов, в том числе экономического сотрудничества и безопасности. Ожидается, что дальнейшие встречи будут способствовать укреплению отношений между странами.

    Согласно источникам, обсуждаются также меры по предотвращению конфликтов и углублению дипломатического взаимодействия. Переговоры в Саудовской Аравии стали важной площадкой для переговорного процесса, стремящегося к достижению долгосрочных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о снижении угрозы эскалации конфликта благодаря российско-американским переговорам. Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление.

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    25 марта 2025, 07:39 • Новости дня
    Российские войска оттеснили ВСУ у села Тополи и продвинулись на северо-запад

    Российские войска оттеснили ВСУ у села Тополи в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения продолжили успешное продвижение в районе двуреченского плацдарма, оттеснив украинские войска у села Тополи на северо-запад, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения сумели развить успех в районе двуреченского плацдарма, оттеснив Вооруженные силы Украины у населенного пункта Тополи Харьковской области, передает ТАСС. По словам Марочко, в результате активных боевых действий российским войскам удалось продвинуться в северо-западном направлении.

    Эксперт отметил, что в районе Фиголевки Вооруженные силы России вернули две утраченные ранее позиции в ходе маневренной обороны.

    Кроме того, севернее Кондрашовки российские подразделения уничтожили опорный пункт украинских войск, что также способствовало укреплению позиций Москвы в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Оскольского водохранилища в Харьковской области, и сообщалось, что российские военные уничтожили роботами блиндажи ВСУ в Харьковской области.

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    25 марта 2025, 13:38 • Новости дня
    Медведев пообещал возмездие за убийство российских журналистов

    Медведев выразил соболезнования и пообещал возмездие за убийство журналистов в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью трех российских журналистов в ЛНР и заявил о неминуемом возмездии киевскому режиму за подлую атаку, назвав погибших патриотами и подчеркнув их профессионализм и бесстрашие.

    Как передает ТАСС, Медведев направил телеграмму в Союз журналистов России, в которой подчеркнул, что киевский режим ждет неминуемое возмездие за гибель корреспондентов.

    В своей телеграмме Медведев отметил, что погибшие журналисты Александр Федорчак, Андрей Панов и Александр Сиркели были убиты в ЛНР в результате атаки, которую он назвал «подлой». Он подчеркнул, что эти журналисты были настоящими патриотами, выполнявшими свой профессиональный и гражданский долг, предоставляя точную и оперативную информацию о событиях на фронте. Медведев отметил их честность и бесстрашие.

    Также зампред Совбеза попросил передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине. В редакции «Известий» появился мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке. Мария Захарова осудила Киев за убийство российских журналистов в ЛНР.

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    26 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Представитель Стармера уклонился от вопроса о смягчении санкций против России

    Британия не раскрыла планы по смягчению санкций на фоне возможной сделки с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель британского премьера Кира Стармера не ответил на вопрос о смягчении санкций против России на фоне переговоров о «черноморской сделке» с США и снятии санкций с Россельхозбанка.

    Как сообщает РИА «Новости», представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера ушел от прямого ответа на вопрос, планирует ли Британия смягчить санкции против России. Это произошло в контексте недавнего заявления Кремля о возможной «черноморской сделке» с США при условии снятия санкций с Россельхозбанка. Представитель отметил, что Британия продолжит внимательно следить за развитием событий и надеется на прогресс.

    Во вторник Кремль опубликовал заявление по итогам встречи российских и американских экспертов в Эр-Рияде. В документе говорится, что стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море и другие меры, однако условиями реализации соглашения является снятие санкций с Россельхозбанка.

    Западные страны усилили санкции против России из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на энергоресурсы и продукты в Европе и США. С начала российской спецоперации в феврале 2022 года ЕС ввел 16 пакетов санкций.

    В России неоднократно утверждали, что страна справляется с санкционным давлением. Москва также указала, что Запад не признает провалы санкционной политики. Западные аналитики также высказывали мнение, что санкции оказались неэффективными.

    Президент России Владимир Путин ранее называл западную политику сдерживания России долгосрочной стратегией и отмечал, что санкции негативно повлияли на мировую экономику, ухудшая жизнь миллионов людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Британии обновило санкционный список, включив в него бизнесмена Артема Чайку, замминистра обороны Павла Фрадкова и ряд компаний.

    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России со времени начала конфликта на Украине, добавив в список 170 новых позиций, включая 67 физических лиц и 40 судов.

    Великобритания ввела санкции в отношении российских компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» с целью снижения возможности использования их прибыли для финансирования бюджета России.

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