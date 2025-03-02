Подразделения войск РФ нанесли удары по ВСУ в Донбассе и Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» провели успешные операции по улучшению позиций на переднем крае в Донецкой Народной Республике. Были нанесены удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск и других. Потери противника составили до 475 военнослужащих, а также несколько единиц техники, включая бронетранспортер M113 и боевую машину HMMWV.

На Харьковском направлении войсками группировки «Север» были поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и теробороны в районе населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск. Потери противника достигли 25 военнослужащих и несколько единиц техники.

Подразделения группировки войск «Запад» также добились улучшения тактического положения. Они нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Донецкой областях. В результате было уничтожено до 240 военнослужащих ВСУ и несколько единиц техники.

Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено, Шевченко и других. Потери ВСУ составили до 320 военнослужащих и ряд единиц артиллерийской техники. Также были уничтожены склады боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР, а также освободили Новую Сорочину в Курской области. Кроме того, сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более тысячи военных и четыре танка.