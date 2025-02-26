Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанска, Должика и Золочева Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли более 30 военнослужащих, два танка, бронемашину, три артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Купянска, Петропавловки, Моначиновки, Кондрашовки, Подвысокого, Копанок и Зеленого Гая Харьковской области.

Потери противника при этом составили более 200 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ «Захист-АФ» и «Анклав», а также склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Серебрянки, Александрополя, Николаевки, Северска, Константиновки и Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, пусковая установка ЗРК «Стрела-10» и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии рядом с Миролюбовкой, Зверево, Новой Полтавкой, Котлино, Красноармейском, Новоалександровкой, Песчаным, Успеновкой ДНР.

Противник при этом потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, две бронемашины, включая американский бронеавтомобиль MaxxPro», пикап и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Андреевки, Бурлацкого ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

Потери противника составили до 175 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab и склад боеприпасов.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Степного, Понятовки, Днепровского Херсонской области, Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли до 90 военнослужащих, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны сообщили, что ВС России поразили военные аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

Накануне ВСУ за сутки на разных направлениях потеряли более 900 военнослужащих.