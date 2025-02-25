Tекст: Мария Иванова

Так, на Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанска и Липцов в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 35 военнослужащих и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Каменки, Лозовой в Харьковской области и Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР).

При этом потери противника составили до 190 военнослужащих и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и склад с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ возле Северска, Ступочек, Червоного и Константиновки в Донецкой народной республикие (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены два склада боеприпасов.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Сергеевкой, Зверево, Удачным, Шевченко, Андреевкой и Успеновкой в ДНР.

Противник при этом потерял до 305 военнослужащих, семь бронемашин и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Бурлацкого, Скудного, Вольного Поля в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Щербаков в Запорожской области, Токаревки и Приднепровского в Херсонской области.

ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, бронемашину и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

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Согласно подсчетам ТАСС, с начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли свыше 123 тыс. единиц вооружений и техники.