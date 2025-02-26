Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.0 комментариев
ВС России поразили военные аэродромы и склады беспилотников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты пять французских управляемых авиабомб Hammer, 19 реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire и 185 беспилотников.
С начала спец операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44616 беспилотников, 597 ЗРК, 21742 танка и других бронемашин, 1522 боевые машины РСЗО, 22042 орудия полевой артиллерии и минометов, 32121 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины.
На прошлой неделе сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.