Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»

Tекст: Дарья Григоренко

Рубио в интервью изданию Breitbart подчеркнул, что есть возможности для совместной работы и обсуждения не только российских активов, замороженных Европой и Соединенными Штатами, но и оставшегося в России имущества американских компаний. Он отметил, что эти вопросы могут стать частью более широкого разговора о перезагрузке отношений между двумя странами.



В частности, Рубио упомянул, что США хотели бы потребовать имущество американской компании «Главпродукт». Это дочернее предприятие по выпуску консервированных продуктов американской Universal Beverage, перешедшее под управление России в последние дни президентства Джо Байдена.

«Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были арестованы европейцами, США или кем-то еще, но и американских компаний, которые тоже пострадали. Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения», – заявил Рубио.

Однако он также указал, что такие обсуждения преждевременны, так как сначала необходимо урегулировать конфликт на Украине. По его словам, необходимо сосредоточиться на разрешении этого вопроса, прежде чем переходить к экономическим и дипломатическим аспектам сотрудничества.

Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную США, в отношении конфликта на Украине, внесенную с рядом изменений, имеющих антироссийский характер. За документ проголосовали 93 страны, восемь, включая Россию и Белоруссию, были против, а 73, включая США, воздержались от голосования. При этом Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.