ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины

ВС России за неделю нанесли 11 ударов по газово-энергетической и портовой инфраструктуре ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по складам ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За неделю средствами ПВО были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две американские управляемые авиабомбы JDAM и 36 реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США, 17 французских управляемых авиабомб Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», переоборудованная для поражения наземных целей противокорабельная ракета «Нептун», а также 790 беспилотников.

На линии боевого соприкосновения в течение недели сдались в плен 58 украинских военнослужащих.

С начала спецоперации уничтожены 655 самолетов, 283 вертолета, 44132 беспилотника, 596 ЗРК, 21688 танков и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, 21926 орудий полевой артиллерии и минометов, 32005 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что ВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. В четверг сообщалось, что в Одесской области был поврежден энергетический объект «ДТЭК».