Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.12 комментариев
Израиль согласился продлить перемирие в Газе на Рамадан и Песах
Израиль принял план США о перемирии в Газе на Рамадан и Песах, ХАМАС отказался
Израиль выразил согласие с предложением США о временном прекращении огня в секторе Газа на периоды Рамадана и Песаха, тогда как ХАМАС пока отказался поддержать эту инициативу.
США предложили новый план перемирия в секторе Газа, сообщает РИА «Новости». Израиль согласился с этим планом, предусматривающим временное прекращение огня на периоды Рамадана и Песаха. В то же время палестинское движение ХАМАС пока не поддержало предложение.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила, что решение принять план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа было принято после обсуждения вопросов безопасности. План включает освобождение половины израильских заложников из сектора Газа в первый день его реализации. В случае достижения постоянного перемирия будут освобождены все оставшиеся заложники.
Стив Уиткофф предложил продление перемирия, так как разногласия между сторонами не позволяют завершить войну на данный момент. Израиль стремится к возвращению похищенных, но ХАМАС пока противится реализации плана Уиткоффа. Из офиса премьера Израиля заявили, что при изменении позиции ХАМАС Израиль готов начать переговоры по деталям плана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в нарушении соглашения, заявив, что они передали тело неизвестной жительницы Газы вместо заложницы Шири Бибас. Переговоры между Израилем и ХАМАС о втором этапе прекращения огня в Газе пока не начались, несмотря на продолжающееся действие условий первого этапа. Премьер-министр Нетаньяху поручил своей переговорной команде отправиться в Каир для обсуждения с посредниками соглашения о прекращении огня и обмене заложников.