Замглавы МИД России и Ирана обсудили евразийскую безопасность и угрозы от НАТО и ЕС

Tекст: Вера Басилая

Александр Грушко встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи в Тегеране, чтобы обсудить важные международные вопросы.

Консультации были сосредоточены на евразийской архитектуре и угрозах, исходящих от НАТО и Евросоюза, передает ТАСС.

Также обсуждались глобальные тенденции мирового развития и становление полицентричного мира. Особое внимание уделено вопросам европейской стабильности и безопасности, а также ситуации в ОБСЕ и деятельности Совета Европы. Российская сторона выразила мнение о недопустимости использования незаконных односторонних рестрикций в международных отношениях.

В ходе встреч стороны «сверили часы» по ряду региональных и международных вопросов, что демонстрирует стремление двух стран к согласованию позиций на мировой арене.

Ранее Иран заявил о готовности обсуждать с международным сообществом проблемы, связанные с возможной милитаризацией своей ядерной программы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия намерена приложить все усилия для мирного урегулирования иранского ядерного вопроса.