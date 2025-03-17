  • Новость часаАнонсированы первые полеты МС-21 с российским двигателем ПД-14
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финляндия взяла гражданина России в заложники
    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона
    Чехия призвала ЕС сохранить «Радио Свобода»
    Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области
    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте
    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    2 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    9 комментариев
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    36 комментариев
    17 марта 2025, 15:00 • Новости дня

    Замглавы МИД России и Ирана обсудили в Тегеране угрозы НАТО

    Замглавы МИД России и Ирана обсудили евразийскую безопасность и угрозы от НАТО и ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко провел переговоры в Тегеране, где обсудил с иранской стороной угрозы стабильности и безопасности, исходящие от НАТО и Евросоюза, сообщили в МИД России.

    Александр Грушко встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи в Тегеране, чтобы обсудить важные международные вопросы.

    Консультации были сосредоточены на евразийской архитектуре и угрозах, исходящих от НАТО и Евросоюза, передает ТАСС.

    Также обсуждались глобальные тенденции мирового развития и становление полицентричного мира. Особое внимание уделено вопросам европейской стабильности и безопасности, а также ситуации в ОБСЕ и деятельности Совета Европы. Российская сторона выразила мнение о недопустимости использования незаконных односторонних рестрикций в международных отношениях.

    В ходе встреч стороны «сверили часы» по ряду региональных и международных вопросов, что демонстрирует стремление двух стран к согласованию позиций на мировой арене.

    Ранее Иран заявил о готовности обсуждать с международным сообществом проблемы, связанные с возможной милитаризацией своей ядерной программы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия намерена приложить все усилия для мирного урегулирования иранского ядерного вопроса.

    17 марта 2025, 06:22 • Новости дня
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд

    Опрос показал, что 42,3% россиян больше всего ждут возвращения IKEA на российский рынок

    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA, как свидетельствуют результаты опроса Webbankir.

    Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, и опубликованного ТАСС, почти половина россиян, а именно 46,2%, поддерживают возвращение западных брендов, покинувших рынок после 2022 года. При этом 42,3% респондентов особенно ожидают возвращения IKEA.

    Опрос показал, что 27,2% россиян выступают против возвращения брендов из недружественных стран, считая, что их присутствие может навредить отечественным компаниям. Еще 26,7% заявили о безразличии к этому вопросу, объяснив его тем, что уже приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, или тем, что вообще не покупают такие товары.

    Среди респондентов, поддерживающих возвращение брендов, 16,1% выразили однозначную поддержку, отмечая, что «жить стало хуже» без этих брендов. 40,9% опрошенных считают, что государство не должно содействовать возвращению брендов, утверждая, что условия для них должны быть более жесткими. Опрос проводился в первой половине марта 2025 года и включал 3 тыс. респондентов по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками компаний IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.

    IKEA завершила выход с российского рынка после приостановки работы в марте 2022 года, продав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей.

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», структуры ушедшего из России концерна IKEA. Также суд признал перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу противоречащим основам правопорядка и нравственности.

    Коментарии (23)
    15 марта 2025, 09:09 • Новости дня
    Группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Пять украинских пограничников, принадлежащих третьему погранотряду, добровольно сдались бойцам группировки войск «Запад» ВС России в районе Красное Первое в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа из пяти украинских пограничников, входящих в состав третьего погранотряда ГПС Украины, добровольно сдалась в плен российским бойцам группировки войск «Запад», передает РИА «Новости».

    Это произошло в районе Красное Первое в Харьковской области, там, где российские силы наступают на купянском направлении.

    Представитель российских силовых структур подтвердил, что пограничники, дислоцированные в этом районе, решили сдаться без сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир Вооруженных сил Украины расстреливал своих подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Также сообщалось, что был задержан командир бригады ВСУ, где издевались над солдатами.

    Коментарии (3)
    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения.

    На пресс-конференции, посвященной первым ста дням работы в должности, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил: «Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области». Он подчеркнул, что злоупотребления, коррупция и воровство достигли масштабных размеров, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура требует вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей в связи с оборонительными сооружениями, что лишь частично отражает масштаб проблем, добавил Хинштейн. По его словам, это лишь начало пути, так как уже возбуждены многочисленные уголовные дела с не менее значительными ущербами.

    Ранее Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.

    Напомним, власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

    Коментарии (3)
    16 марта 2025, 05:23 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ после обвинений со стороны G7

    Верховный командующий КСИР Ирана Салами пообещал G7 «сокрушительный» ответ на любую реализованную угрозу

    Tекст: Антон Антонов

    Иран обещает жесткий и сокрушительный ответ на любую реализованную угрозу, заявил верховный командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами после того, как страны G7 выступили с обвинениями в адрес Тегерана.

    Страны G7 на заседании в Квебеке потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Иран был назван главным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

    Салами подчеркнул, что Иран будет решительно противостоять любой агрессии. Он также отметил, что ответ на реализованные угрозы будет «самым жестким». «Ответим резко, сокрушительно и разрушительно», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил о готовности обсуждать с международным сообществом проблемы, связанные с потенциальной возможностью милитаризации своей ядерной программы.

    США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства, в том числе отказавшись от ограничений на ядерные исследования и уровень обогащения урана.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 22:20 • Новости дня
    США начали военные действия против хуситов в Йемене
    США начали военные действия против хуситов в Йемене
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военные США начали воздушные атаки против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, сообщил Белый дом.

    Президент США приказал американским вооруженным силам начать «решительные и мощные военные действия» против хуситов. Сообщается, что идут «воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону».

    Целью таких действий названа защита судоходных, воздушных и военно-морских активов США, а также «восстановление свободы судоходства», передает РИА «Новости».

    Вашингтон обратился к Ирану с призывом прекратить поддержку хуситов, подчеркнув, что США не будут терпеть угрозы в адрес американского населения и американского президента. США пригрозили привлечь власти Ирана «к ответственности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам. В марте власти США включили шиитское движение «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, обвиняя его в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

    Хуситы решили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Из-за нападений хуситов на контейнеровозы сокращается судоходство в Красном море.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 08:45 • Новости дня
    Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

    Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на регион

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что атака дронов не привела к разрушениям и пострадавшим, большинство беспилотников было нейтрализовано в различных районах.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на 15 марта регион подвергся атаке дронов. При этом обошлось без пострадавших и разрушений.

    Большинство беспилотников удалось нейтрализовать и перехватить в Котовском, Городищенском и Калачевском районах, а также в южной части Волгограда.

    Бочаров уточнил, что в результате падения обломков дронов произошло локальное возгорание камыша в Красноармейском районе.

    Пожарные службы оперативно ликвидировали очаг возгорания.

    Губернатор выразил благодарность всем задействованным службам за профессионализм и оперативность в условиях угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО в течение ночи перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 10:58 • Новости дня
    В ЛНР российские войска сбили украинский дрон с химоружием

    Мирошник: в Троицком районе ЛНР сбили украинский дрон с хлорсодержащим веществом

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска сбили украинский беспилотник в Троицком районе ЛНР, оснащенный хлорсодержащим химическим боеприпасом, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас дрона, содержащий хлорсодержащее химическое отравляющее вещество.

    Беспилотник был сбит в районе населенного пункта Воеводское в Троицком районе ЛНР.

    Мирошник уточнил, что сбитый дрон был произведен в Германии и оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке.

    Территория, где был сбит дрон, не содержит воинских подразделений, и целью атаки, по мнению Мирошника, вероятно, был гражданский объект.

    Он также отметил, что это происшествие является доказательством агрессивной политики Киева и необходимости усиления мер безопасности.

    Вместе с тем, Мирошник подчеркнул, что обнаружение и нейтрализация подобных угроз является важной задачей для российских вооруженных сил, особенно в контексте текущей напряженной ситуации в регионе.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком при продвижении российских войск.

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 06:48 • Новости дня
    Фигурант по делу о хищении Минобороны заявил о лжесвидетельствах

    Николай Грачев заявил о незаконности преследования по делу о хищении имущества МО РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник управления проблемных активов, Николай Грачев, утверждает, что его оговорили свидетели по делу о хищении имущества Минобороны России, как следует из судебных документов.

    Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, проходящий по делу о хищении имущества Минобороны России, заявил, что его оговорили свидетели.

    Как сообщает РИА «Новости», судебные документы содержат информацию о том, что Грачев и его защита настаивают на незаконности уголовного преследования, основанного на «оговорах со стороны ряда свидетелей». По мнению адвокатов, дело касается экономической деятельности, что не позволяет содержать Грачева в СИЗО на законных основаниях.

    В деле также фигурируют бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты просят смягчить меру пресечения.

    Потапов, слепой на один глаз, может потерять оставшееся зрение в случае нахождения в СИЗО, сообщил суду его адвокат. Асташкин имеет троих малолетних детей и активно помогал обществу.

    Следствие утверждает, что в 2021 году Грачев и Асташкин под руководством Овчинникова похитили имущественный комплекс стоимостью более 700 млн рублей, организовав подложные торги. Также они причастны к хищению комплекса в Балашихе стоимостью свыше 244 млн рублей. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован, а на имущество фигурантов наложен арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организатора хищения комплексов Минобороны стоимостью более 940 млн рублей заочно арестовали и объявили в международный розыск.

    Главное военное следственное управление СК продолжает расследовать дело о хищении имущественного комплекса Минобороны на сумму более 700 млн рублей, в котором обвиняются четыре человека.

    В Москве суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов и двух других подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости Минобороны стоимостью более 244 млн рублей.

    Коментарии (2)
    14 марта 2025, 21:38 • Новости дня
    Лукашенко заявил об «окнах» на белорусско-украинской границе для обмена пленными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о существовании «окон» на границе с Украиной, через которые идет сотрудничество по обмену погибшими и военнопленными.

    Лукашенко в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что обмен погибшими и военнопленными производится сотнями. По его словам, граница была заминирована и забаррикадирована, но оставлены «окна», через которые осуществляется взаимодействие, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернутся в Россию и на Украину с каждой стороны. Российские военнослужащие пока находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь.

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 00:01 • Новости дня
    Россиянки выиграли медальный зачет ЧМ по боксу

    Российские спортсменки завоевали четыре золота на ЧМ по боксу в Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спортсменки завоевали семь медалей, включая четыре золотые, на чемпионате мира по боксу в сербском Нише и победили в медальном зачете турнира.

    Как передает ТАСС, российские спортсменки блестяще выступили на чемпионате мира по боксу, завоевав семь медалей. Среди них – четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

    В финале весовой категории до 60 кг Нуне Асатрян одержала победу над представительницей Казахстана Викторией Графеевой. Елена Гапешина, выступавшая в категории до 70 кг, победила ирландку Лизу О’Рурк. Анастасия Шамонова, в весе до 75 кг, оказалась сильнее другой ирландки, Ифе О’Рурк. Салтанат Меденова завоевала золото в категории до 81 кг, победив представительницу Турции Бюшру Ышылдар.

    Юлия Чумгалакова принесла в копилку сборной серебряную медаль, уступив в финале весовой категории до 48 кг казахстанке Назым Кызайбай. Бронзовые награды завоевали Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг).

    Чемпионат мира первоначально планировался в Астане на 2024 год, но был отложен и позже перенесен в сербский Ниш. Примечательно, что российские спортсменки выступали под своим флагом и гимном, несмотря на международные санкции.

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 03:27 • Новости дня
    Следователи раскрыли убийство члена банды Трифоновские в Приморье

    СК установил обстоятельства убийства члена банды Трифоновские в Дальнереченске в 2003 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье следователи раскрыли убийство 2003 года члена банды Трифоновские, обвиняемый задержан в Барнауле после долгих лет укрытия.

    Следственный комитет Приморского края раскрыл обстоятельства убийства одного из членов банды «Трифоновские» в 2003 году, сообщает РИА «Новости». По данным следствия, Евгений Манаков, ранее проживавший в Дальнереченске, подозревается в совершении убийства на территории бондарного завода в Дальнереченске вместе с соучастником, который ныне убит.

    Согласно материалам дела, конфликт произошел в ночь с 18 на 19 июля 2003 года, когда Манаков и его наниматель жестоко избили и застрелили жертву, после чего спрятали тело и сожгли автомобиль. Манаков уехал в Барнаул и долго скрывался там, пока не был задержан в марте 2025 года.

    Следствию помогло показание свидетеля, найденного в Комсомольске-на-Амуре. За это преступление Манакову предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Он арестован и вскоре будет доставлен во Владивосток.

    Банда «Трифоновские» действовала в Приморье с начала 1990-х годов, занимаясь вымогательством и убийствами. В настоящее время расследуются другие дела, связанные с этой группировкой, в том числе уголовное дело против Александра Ясина, главы федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе в организации убийства члена ОПГ Александра Боброва, совершенного в 1995 году по предварительному сговору.

    В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов по подозрению в участии в вооруженной банде и совершении 11 убийств с 2014 года.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту деятельности группы подростков, состоящей из 30 человек, которые занимаются хулиганством и нападениями в Краснодаре.

    Коментарии (0)
    16 марта 2025, 23:53 • Новости дня
    Минобороны сбило шесть украинских беспилотников над тремя регионами

    ПВО уничтожило шесть украинских дронов в Волгоградской, Ростовской и Тульской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России уничтожили шесть украинских дронов в трех областях страны за два часа, по данным Минобороны РФ.

    Согласно информации, представленной РИА «Новости», дежурные средства противовоздушной обороны России с 20.25 до 22.20 по московскому времени сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Операция по нейтрализации дронов прошла в трех российских областях.

    Министерство обороны РФ уточнило, что три беспилотника были уничтожены над Волгоградской областью, два – над Ростовской областью, и один – над Тульской. Официальная информация о возможных последствиях или жертвах в результате инцидентов по состоянию на данный момент отсутствует.

    Ранее в российском оборонном ведомстве неоднократно заявляли о готовности защитить воздушное пространство страны от беспилотников и других угроз. В последние месяцы количество инцидентов с использованием дронов на территории России возросло, что требует от ПВО более оперативных реакций и повышения эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории завода «Вагонмаш» в Железногорске была обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника после атаки ВСУ, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Дежурные средства ПВО за 40 минут сбили 29 украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщило Министерство обороны России. Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 10:32 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Черным морем и Брянской областью

    Минобороны: Система ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Черным морем и Брянской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО в субботу утром нейтрализовали три украинских беспилотника в Брянской области и над Черным морем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали три украинских беспилотных летательных аппарата.

    Два БПЛА были уничтожены над Брянской областью, а третий беспилотник – над акваторией Черного моря. Инцидент произошел 15 марта в промежутке времени с 7.45 до 8.10 по московскому времени.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение ночи уничтожили 126 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 04:56 • Новости дня
    На Курильских островах ожидается ураганный ветер до 35 м/с

    Вильфанд прогнозировал ураган и метель на Курилах, осадки в ПФО

    Tекст: Денис Тельманов

    На Курильских островах в понедельник прогнозируется ураганный ветер и сильный снег с метелью, а в Приволжском федеральном округе ожидаются дожди и мокрый снег.

    Как передает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозе ураганного ветра на Курилах в понедельник. Ожидается, что скорость ветра достигнет 33-35 метров в секунду. По его словам, это приведет к настоящей метели в южной части островов Курильской гряды из-за сильного снега и ветра.

    Циклон, который выходит из Японского моря, станет причиной опасных погодных условий на юго-востоке страны. Помимо метели, в Поволжье, в том числе в Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях, Татарстане и Башкортостане, также прогнозируются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

    Роман Вильфанд отметил, что в этих регионах ожидается гололед и возможное налипание снега, что может привести к скольжению и аварийным ситуациям на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2022 года на США обрушился мощный шторм, который унес 28 жизней и привел к значительным разрушениям.

    Коментарии (0)
    17 марта 2025, 11:18 • Новости дня
    Замглавы МИД России в Пхеньяне обсудил контакты с КНДР на высшем уровне

    Замглавы МИД России Руденко в Пхеньяне обсудил с коллегами из КНДР график политических контактов

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в Пхеньяне обсудил с северокорейскими коллегами график политических контактов на высоком уровне, сообщило Министерство иностранных дел России.

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко во время визита в Пхеньян обсудил с заместителем министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и министром иностранных дел Цой Сон Хи график будущих контактов между двумя странами на высоком и высшем уровнях, сообщается в Telegram-канале МИД России.

    Диалог состоялся в рамках выполнения договоренностей, достигнутых в ноябре 2024 года, о запуске регулярного стратегического диалога между Россией и КНДР. В ходе обсуждений был акцентирован вопрос реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Обе стороны подтвердили свою приверженность выполнению положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Также стороны обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, отметив близость или совпадение своих оценок текущей мировой ситуации.

    Итоги переговоров, прошедших в теплой атмосфере, будут способствовать укреплению стратегического партнерства между Россией и КНДР.

    Делегация МИД России под руководством замминистра Андрея Руденко побывала в КНДР с официальным визитом.

    Напомним, 4 декабря в Москве Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю подписали протокол об обмене соответствующими ратификационными грамотами, после чего вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанный во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян.

    Коментарии (0)
    Главное
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят Черное море и Запорожскую АЭС
    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями
    Каллас признала проблемы с утверждением помощи Киеву на 40 млрд евро
    Саакашвили получил дополнительно 4,5 года тюрьмы в Грузии
    Литва потребовала от Южной Европы увеличить военные расходы
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    Долг российской «дочки» Google достиг 91,5 квинтиллиона рублей

    Зачем России строить вторую АЭС для Белоруссии

    Белоруссия хочет построить у себя вторую АЭС на российские деньги. Затем она планирует продавать эту электроэнергию в Брянскую область и новые регионы России. Однако для России и Газпрома такой проект выглядит куда менее привлекательным, чем хочет представить Александр Лукашенко. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Для перемирия с Украиной требуется решить самое главное

    «Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа. Владимир Путин согласен на перемирие, но «есть нюансы». О чем идет речь и почему это имеет принципиальное значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Финляндия взяла гражданина России в заложники

    Пожизненное заключение получил в Финляндии гражданин России Воислав Торден (имя при рождении – Ян Петровский), сражавшийся на стороне донбасского ополчения против украинских нацистов. Все события вокруг этого приговора выглядят как явный политический жест Хельсинки против Москвы. Однако эта манипуляция направлена даже против самих граждан Финляндии. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............