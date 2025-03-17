Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.2 комментария
Замглавы МИД России и Ирана обсудили в Тегеране угрозы НАТО
Замглавы МИД России и Ирана обсудили евразийскую безопасность и угрозы от НАТО и ЕС
Заместитель главы МИД России Александр Грушко провел переговоры в Тегеране, где обсудил с иранской стороной угрозы стабильности и безопасности, исходящие от НАТО и Евросоюза, сообщили в МИД России.
Александр Грушко встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи в Тегеране, чтобы обсудить важные международные вопросы.
Консультации были сосредоточены на евразийской архитектуре и угрозах, исходящих от НАТО и Евросоюза, передает ТАСС.
Также обсуждались глобальные тенденции мирового развития и становление полицентричного мира. Особое внимание уделено вопросам европейской стабильности и безопасности, а также ситуации в ОБСЕ и деятельности Совета Европы. Российская сторона выразила мнение о недопустимости использования незаконных односторонних рестрикций в международных отношениях.
В ходе встреч стороны «сверили часы» по ряду региональных и международных вопросов, что демонстрирует стремление двух стран к согласованию позиций на мировой арене.
Ранее Иран заявил о готовности обсуждать с международным сообществом проблемы, связанные с возможной милитаризацией своей ядерной программы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия намерена приложить все усилия для мирного урегулирования иранского ядерного вопроса.