В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
Песков заявил о готовности России способствовать мирному урегулированию ядерного вопроса с Ираном
Россия намерена приложить все усилия для мирного урегулирования иранского ядерного вопроса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркивая важность конструктивных переговоров между странами на основе взаимного уважения.
По его словам, Россия будет прилагать все усилия для мирного урегулирования иранского ядерного вопроса, передает РИА «Новости». Песков сообщил, что Москва намерена сделать все возможное, чтобы процесс регулирования иранского ядерного досье вышел на мирный путь. Это заявление было сделано Песковым в ответ на реакцию Ирана на предложение президента США Дональда Трампа касательно ядерной программы.
Песков отметил, что Иран стремится к конструктивным переговорам, которые основываются на взаимном уважении. Он подчеркнул, что страна желает конструктивного диалога и нацелена на взаимодействие, которое будет способствовать разрешению ядерного вопроса.
Кроме того, по словам Пескова, Иран является суверенной страной, самостоятельно формулирующей свою позицию по внешнеполитическим вопросам. По его мнению, впереди предстоят напряженные контакты, которые потребуют от всех сторон дипломатической гибкости и взаимопонимания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил письмо аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную программу Ирана. Иран опроверг получение письма Трампа о переговорах. Иран заявил о готовности обсуждать с международным сообществом проблемы, связанные с возможной милитаризацией своей ядерной программы.