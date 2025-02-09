Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности

Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от США и ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Зеленский высказал мнение о начале международного сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным, но при условии, что Америка и Европа предоставляют гарантии безопасности, сообщает РИА «Новости». В своем интервью телеканалу ITV News Зеленский сказал: «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да».

Кроме того, Зеленский отметил, что все возможности для завершения конфликта на Украине в 2025 году существуют.

Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.