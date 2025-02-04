В ВМС США заявили о сбитом на испытаниях лазерным оружием беспилотнике

Tекст: Алексей Дегтярев

Испытания проводились в 2024 финансовом году, говорится в отчете Пентагона по оперативным испытаниям, пишет Warzone.

Лазерная система HELIOS (High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance) была протестирована для проверки ее функциональности и боевой эффективности. Точное место и время испытаний не раскрываются, однако известно, что USS Preble был передислоцирован из Сан-Диего в Японию в сентябре 2024 года.

В материале указывается, что интерес ВМС США к лазерному оружию возрос на фоне регулярных атак дронов и ракет хуситов в Красном море. Защита кораблей требует огромных расходов ракет, что ставит под угрозу запасы вооружений.

Лазеры, способные перехватывать цели «по цене электроэнергии», могли бы стать решением этой проблемы. HELIOS обладает мощностью 60 кВт, в будущем его мощность планируется нарастить до 150 кВт. Он способен уничтожать дроны, ослеплять оптические системы ракет и выполнять разведывательные функции. Система установлена на месте системы ПВО Phalanx CIWS, что делает ее интеграцию в существующие корабли более удобной.

Авторы статьи подчеркнули, что в целом внедрение лазерных технологий идет медленно. Как отметил вице-адмирал Брендан Маклейн, первые прототипы (например, на корабле USS Ponce) тестировались еще 10 лет назад, но до сих пор не стали массовыми.

Сложности включают ограниченную дальность и зависимость от погодных условий, необходимость длительного удержания луча на цели, а также трудности интеграции в боевые системы. Пентагон тратит около 1 млрд долларов в год на разработку лазерного оружия, однако, согласно отчету Счетной палаты США (GAO), военные до сих пор не определились с тактикой его применения.

По мнению главы командования флота США адмирала Дэрила Кодла, лазеры пока не готовы к массовому использованию против ракет. Тем не менее текущие угрозы ускоряют работы над HELIOS и аналогичными системами.

Компания Lockheed Martin уже заключила контракт на поставку как минимум одного дополнительного комплекта для эсминцев типа «Арли Берк». Кроме того, на других кораблях, таких как USS Dewey и USS Stockdale, установлена менее мощная система ODIN, которая выполняет ослепляющие функции.

Газета ВЗГЛЯД изучала, какие современные лазерные системы вооружений имеются у разных стран.