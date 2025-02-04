Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.8 комментариев
Москва осудила давление Эстонии на православную церковь
Москва осуждает решение Эстонии о смене названия Эстонской православной церкви, заявил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
Министерство иностранных дел России выразило осуждение в адрес властей Эстонии, передает РИА «Новости».
По словам Аскальдовича, эстонские власти оказывают давление на церковь с целью минимизировать ее связь с Русской православной церковью и Россией.
Аскальдович подчеркнул, что изменение названия церкви на «Эстонская православная христианская церковь» было инициировано постановлением Министерства внутренних дел Эстонии. Это изменение, по мнению российского дипломата, направлено на полное исключение упоминаний о связях с Русской православной церковью.
МИД призывает эстонские власти к разумности и соблюдению международных норм, касающихся свободы вероисповедания.
Российская сторона считает, что такие действия эстонских властей противоречат международному праву и могут негативно сказаться на межгосударственных отношениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова призвала не лезть МВД Эстонии в дела Эстонской православной церкви с западной либеральной политкорректностью.
Напомним, власти Эстонии усилили давление на ЭПЦ, требуя полного и скорейшего разрыва связей с Московским патриархатом.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о причинах гонений в Эстонии на православную церковь.