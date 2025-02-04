Москва осудила давление Эстонии на православную церковь

Tекст: Александра Юдина

Министерство иностранных дел России выразило осуждение в адрес властей Эстонии, передает РИА «Новости».

По словам Аскальдовича, эстонские власти оказывают давление на церковь с целью минимизировать ее связь с Русской православной церковью и Россией.

Аскальдович подчеркнул, что изменение названия церкви на «Эстонская православная христианская церковь» было инициировано постановлением Министерства внутренних дел Эстонии. Это изменение, по мнению российского дипломата, направлено на полное исключение упоминаний о связях с Русской православной церковью.

МИД призывает эстонские власти к разумности и соблюдению международных норм, касающихся свободы вероисповедания.

Российская сторона считает, что такие действия эстонских властей противоречат международному праву и могут негативно сказаться на межгосударственных отношениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова призвала не лезть МВД Эстонии в дела Эстонской православной церкви с западной либеральной политкорректностью.

Напомним, власти Эстонии усилили давление на ЭПЦ, требуя полного и скорейшего разрыва связей с Московским патриархатом.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о причинах гонений в Эстонии на православную церковь.