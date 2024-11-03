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Захарова призвала власти Эстонии «не лезть с либеральными ценностями» в церковь
Захарова возмутилась вмешательством МВД Эстонии в дела православной церкви
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала МВД Эстонии не лезть с западной либеральной политкорректностью в дела Эстонской православной церкви.
Захарова возмутилась реакцией Министерства внутренних дел Эстонии на проект нового устава Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Дипломат написала в Telegram-канале , что канцлер МВД Эстонии Тармо Мийлитс направил в ЭПЦ письмо, которое, по ее словам, демонстрирует «поразительное невежество».
В частности, эстонские власти выразили сомнения по поводу фразы «не состоящий в браке представитель белого духовенства»,и потребовали разъяснений.
Захарова подчеркнула, что православие является главной религией в Эстонии, и верующие страны преимущественно православные. Она задается вопросом, что именно смутило эстонских чиновников в терминологии «белое духовенство», предполагая, что это может быть связано с подозрением в расизме.
Она объяснила, что к белому духовенству относятся священники, которые могут вступать в брак, а к черному – насельники монастырей, давшие обет безбрачия. По ее словам, цвет кожи здесь ни при чем.
«Не лезьте со своей навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее всего, что вы можете себе представить, Тармо», – призвала Захарова.
Ранее портал ERR сообщил, что Министерство внутренних дел Эстонии посчитало текущие изменения в уставе Эстонской православной церкви недостаточными, что и стало причиной письма Тармо Мийлитса епископу Тартускому Даниилу.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил поправки в закон, которые позволят ликвидировать Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), обвиняемую в связи с Русской православной церковью (РПЦ).
Власти Эстонии усилили давление на ЭПЦ, требуя полного и скорейшего разрыва связей с Московским патриархатом. Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о причинах гонений в Эстонии на православную церковь.