Захарова призвала власти Эстонии «не лезть с либеральными ценностями» в церковь

Захарова возмутилась вмешательством МВД Эстонии в дела православной церкви

Tекст: Вера Басилая

Захарова возмутилась реакцией Министерства внутренних дел Эстонии на проект нового устава Эстонской православной церкви Московского патриархата.

Дипломат написала в Telegram-канале , что канцлер МВД Эстонии Тармо Мийлитс направил в ЭПЦ письмо, которое, по ее словам, демонстрирует «поразительное невежество».

В частности, эстонские власти выразили сомнения по поводу фразы «не состоящий в браке представитель белого духовенства»,и потребовали разъяснений.

Захарова подчеркнула, что православие является главной религией в Эстонии, и верующие страны преимущественно православные. Она задается вопросом, что именно смутило эстонских чиновников в терминологии «белое духовенство», предполагая, что это может быть связано с подозрением в расизме.

Она объяснила, что к белому духовенству относятся священники, которые могут вступать в брак, а к черному – насельники монастырей, давшие обет безбрачия. По ее словам, цвет кожи здесь ни при чем.

«Не лезьте со своей навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее всего, что вы можете себе представить, Тармо», – призвала Захарова.

Ранее портал ERR сообщил, что Министерство внутренних дел Эстонии посчитало текущие изменения в уставе Эстонской православной церкви недостаточными, что и стало причиной письма Тармо Мийлитса епископу Тартускому Даниилу.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил поправки в закон, которые позволят ликвидировать Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), обвиняемую в связи с Русской православной церковью (РПЦ).

Власти Эстонии усилили давление на ЭПЦ, требуя полного и скорейшего разрыва связей с Московским патриархатом. Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о причинах гонений в Эстонии на православную церковь.