В Эстонии предложили изменить закон для ликвидации ЭПЦ

В Эстонии предложили изменить закон для возможной ликвидации ЭПЦ

Tекст: Валерия Городецкая

Эти поправки позволят запретить деятельность организаций, связанных с РПЦ, в том числе ликвидировать ЭПЦ, передает РИА «Новости».

Ляэнеметс подчеркнул, что целью изменений является предотвращение деятельности, противоречащей международному праву. «Цель – исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права», – сказал он.

В каждой стране, по словам главы эстонского МВД, государство решает, какие церкви могут действовать. Поправки затронут только ЭПЦ как юридическое лицо, не затрагивая отдельные приходы, подчеркнул Ляэнеметс.

Он также отметил, что поправки могут быть утверждены к февралю, после чего ЭПЦ получит два месяца на приведение своих документов в соответствие с новыми нормами. В случае несоответствия дело будет передано в суд.

Президент Совета церквей Эстонии Урмас Вийльма выразил сомнение в законности таких требований со стороны светских властей, отметив, что они не могут просто так разорвать канонические отношения. Духовенство надеется на позитивный исход судебных разбирательств.

Ранее власти Эстонии усилили давление на Эстонскую православную церковь (ЭПЦ), требуя полного и скорейшего разрыва связей с Московским патриархатом. Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о причинах гонений в Эстонии на православную церковь.