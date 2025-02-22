Бежавшая в Россию семья из США заявила о краже 5 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Лео и Шантель Хэер столкнулась с мошенничеством и отдали аферистам 5 млн рублей, передает «Лента.ру».

Пара переехала в Россию в декабре 2023 года, надеясь найти убежище от преследования. При переезде в Подмосковье, они продали имущество в США и доверили свои сбережения, часть которых была в биткойнах, сыну пастора баптистской церкви Виталию В., у которого они жили в Домодедово.

Сын пастора предложил Хэерам вложить деньги в его инвестиционный бизнес под обещание дохода в 28 процентов. Американцы согласились, оставив деньги под расписку на русском языке, что не вызвало у них подозрений. Однако, как выяснилось позже, расписка была недействительной, и обещанных процентов они не получили.

После обращения в полицию, мошенник выплатил Хэерам 610 тыс. рублей, что, по мнению Коровина, является типичным примером поведения инвестиционных аферистов. На данный момент семья переехала в Иваново, где их приютил друг. Несмотря на произошедшее, Хэеры все еще намерены получить российское гражданство. Полиция Домодедово продолжает проверку обстоятельств произошедшего.

Полиция Ленинградской области занялась поисками аферистов, которые обманули 73-летнюю женщину на 14,6 млн рублей.

Министерство внутренних дел предложило внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для блокировки сомнительных денежных операций на десять суток без суда.

В Госдуму был представлен закон о введении обязательной маркировки звонков и запрета на использование иностранных мессенджеров госорганами в борьбе с телефонным мошенничеством.