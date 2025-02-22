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Бежавшая в Россию семья из США заявила о краже 5 млн рублей
Семейная пара из США семейная пара Лео и Шантель Хэер, бежавшая от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Россию, столкнулась с мошенничеством и потеряла сбережения в размере 5 млн рублей, сообщил российский правозащитник Анатолий Коровин.
По его словам, Лео и Шантель Хэер столкнулась с мошенничеством и отдали аферистам 5 млн рублей, передает «Лента.ру».
Пара переехала в Россию в декабре 2023 года, надеясь найти убежище от преследования. При переезде в Подмосковье, они продали имущество в США и доверили свои сбережения, часть которых была в биткойнах, сыну пастора баптистской церкви Виталию В., у которого они жили в Домодедово.
Сын пастора предложил Хэерам вложить деньги в его инвестиционный бизнес под обещание дохода в 28 процентов. Американцы согласились, оставив деньги под расписку на русском языке, что не вызвало у них подозрений. Однако, как выяснилось позже, расписка была недействительной, и обещанных процентов они не получили.
После обращения в полицию, мошенник выплатил Хэерам 610 тыс. рублей, что, по мнению Коровина, является типичным примером поведения инвестиционных аферистов. На данный момент семья переехала в Иваново, где их приютил друг. Несмотря на произошедшее, Хэеры все еще намерены получить российское гражданство. Полиция Домодедово продолжает проверку обстоятельств произошедшего.
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