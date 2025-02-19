С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.7 комментариев
МВД предложило блокировать сомнительные денежные операции без суда
Министерство внутренних дел предложило внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы наделить следователей и дознавателей правом блокировать сомнительные денежные операции на десять суток без суда, сообщил замглавы МВД Андрей Храпов.
Храпов заявил, что МВД предложило законодательно закрепить право следователей и дознавателей блокировать подозрительные денежные операции без судебного решения сроком на десять суток, передает ТАСС.
Он отметил, что Центробанк в целом поддерживает это предложение МВД. Однако, по его словам, существуют разногласия в отношении предоставления таких полномочий дознавателям. Замминистра объяснил, что сотрудники органов дознания расследуют значительное число преступлений и их роль необходимо учитывать при разработке новых мер.
Кроме того, Храпов сообщил о росте числа детей, пострадавших от IT-преступлений в России. Он подчеркнул, что подростков часто заставляют переводить деньги, угрожая обнародовать компрометирующую информацию, найденную в их переписке в социальных сетях.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России обяжет банки внедрить в приложения «спецкнопку» для жалоб на мошенников.
Напомним, в Госдуму был представлен закон о введении обязательной маркировки звонков и запрета на использование иностранных мессенджеров госорганами для борьбы с телефонным мошенничеством.