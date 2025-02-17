Шойгу пообещал поддержку Сербии в сохранении стабильности

Шойгу пообещал Сербии помочь в обеспечении стабильности и противодействии вмешательству извне

Tекст: Вера Басилая

На встрече Шойгу и Вулина обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также текущая ситуация в Сербии. Было подтверждено категорическое неприятие вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств. Российская сторона выразила готовность оказывать помощь братскому народу Сербии в поддержании стабильности, передает ТАСС.

Кроме того, Шойгу и Вулин договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию «цветным революциям». Также Шойгу и Вулин условились укреплять «традиционно дружественные связи и развивать сотрудничество в интересах своих народов».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва высоко ценит суверенную внешнюю политику Сербии, которая отказалась присоединиться к санкциям против России и понимает причины специальной военной операции.