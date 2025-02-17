Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.16 комментариев
Шойгу пообещал поддержку Сербии в сохранении стабильности
Шойгу пообещал Сербии помочь в обеспечении стабильности и противодействии вмешательству извне
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу в ходе встречи с заместителем председателя правительства Сербии Александаром Вулиным заверил Сербию в поддержке обеспечения стабильности, сообщили в аппарате Совбеза России.
На встрече Шойгу и Вулина обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также текущая ситуация в Сербии. Было подтверждено категорическое неприятие вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств. Российская сторона выразила готовность оказывать помощь братскому народу Сербии в поддержании стабильности, передает ТАСС.
Кроме того, Шойгу и Вулин договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию «цветным революциям». Также Шойгу и Вулин условились укреплять «традиционно дружественные связи и развивать сотрудничество в интересах своих народов».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва высоко ценит суверенную внешнюю политику Сербии, которая отказалась присоединиться к санкциям против России и понимает причины специальной военной операции.