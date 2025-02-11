  • Новость часаСВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике
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    Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания России
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    15 комментариев
    11 февраля 2025, 14:45 • Новости дня

    Посол Израиля прибыла в МИД России для переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Израиля в России Симона Гальперин прибыла в здание МИД на Смоленской площади для проведения встречи с российской стороной.

    Гальперин прибыла в здание Министерства иностранных дел России, расположенное на Смоленской площади, для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В настоящий момент содержание встречи с российской стороной не раскрывается, подробности станут известны позже.

    Ранее во вторник посол США в Москве Линн Трейси посетила Министерство иностранных дел России на Смоленской площади.

    11 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины

    Экономист Лизан: Украина сама подставила под удар России газовую инфраструктуру

    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре противника, преследует несколько целей. Одна из них – повышение стоимости содержания республики для Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине после ударов по Полтавской области заявили о повреждении газовой инфраструктуры.

    «Изначально российские военные наносили удары преимущественно по теплоэлектроцентралям. Задача заключалась в усложнении перетоков электроэнергии для противника. Другими словами, мы сажали Украину на голодный энергетический паек», – напомнил экономист и политолог Иван Лизан.

    Что же касается газовой инфраструктуры, она не входила в список приоритетных целей, продолжает аналитик. Ведь тогда Киев выступал в роли транзитера топлива в Европу. «Попросту не было смысла бить по этим коммуникациям. Однако отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – подчеркнул эксперт.

    Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища (ПХГ). На этом фоне он напоминает о жалобах Киева на то, что объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки.

    Аналитик считает, что одна из ключевых проблем Киева заключается в плохой подготовке к отопительному сезону. Вероятно, в хранилища закачали не весь объем энергоресурса. Теперь же, когда в списке целей российских военных стали фигурировать объекты газовой инфраструктуры, у оппонента появились дополнительные сложности.

    Что немаловажно, ВС России бьют не по отдельным вышкам, а по пунктам, куда по трубопроводам транспортируется газ и откуда затем он запускается в газотранспортную систему Украины, уточнил Лизан. Он напомнил, что в предыдущие дни «были вынесены» именно такие объекты.

    Собеседник допускает, что удары могут быть призваны принудить Украину возобновить транзит. «Давления для прокачки в трубах не хватает, собственная газовая добыча деградировала, в ПХГ ресурса недостаточно. Деваться будто бы некуда», – рассуждает Лизан. При этом он считает, что «цели погрузить страну в каменный век – нет».

    «Такими вещами занимается Киев и Кишинев в отношении Приднестровья. Российская же сторона ведет работу по планомерному ослаблению Украины. Кроме того, в результате ударов стоимость содержания киевских властей для Евросоюза только растет», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в ближайшей перспективе власти будут вынуждены сокращать потребление газа в стране, а также снижать температуру теплоносителя по газовым котельным. Однако в среднесрочной перспективе в любом случае встанет вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону, когда в ПХГ придется снова закачивать газ.

    «Судя по всему, ресурс брать будет неоткуда. Если раньше можно было надеяться на поставки из Европы, то сейчас ЕС сам испытывает дефицит. Если же они решатся отказаться еще и от российского СПГ, это серьезно осложнит им жизнь», – заключил Лизан.

    Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура. В числе целей оказались газовые месторождения в Полтавской области, в свою очередь уточнил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

    Как заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области нанесли урон производственным мощностям группы. Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил, что в результате атаки пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Тем временем в Минобороны России отчитались о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Примечательно, что ранее в Киеве замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечали эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Владимира Зеленского к отопительному сезону.

    Напомним, в 2020 году «Нафтогаз Украины» представил рассчитанный на десять лет план по увеличению добычи газа. «Эту стратегию мы называем «Трезубец». Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под «Шебелинкой», второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф», – заявляли в компании.

    А незадолго до этого власти в Киеве констатировали полный провал программы «20/20», принятой предыдущим правительством страны. Предполагалось, что к 2020 году уровень собственной добычи госкомпании «Укргаздобыча» составит 20 млрд кубометров топлива.

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    11 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области

    «Страна.ua»: Крылатые и баллистические ракеты атаковали Украину

    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области, а в Киеве и на большей части страны объявлена воздушная тревога.

    По данным украинского издания «Страна.ua», Украина подверглась массированной ракетной атаке с применением крылатых ракет «Калибр», выпущенных с Черного моря, передает «Газета.Ru».

    Ракеты направились с юга на северо-восток, двигаясь в сторону Полтавской области.

    Мониторинговые паблики уточнили, что цели находятся в районах Александрии, Светловодска, Миргорода и Кременчуга. Кроме крылатых ракет, в направлении Полтавской области были также выпущены баллистические ракеты.

    В Киеве и на большей части Украины объявлена воздушная тревога в связи с массированной атакой. В городе Мерефа, расположенном в Харьковской области, зафиксированы взрывы.

    Напомним, к утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы. Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове. Позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    11 февраля 2025, 08:21 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ

    ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Саратове

    Украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ
    @ ГУ МЧС по Саратовской области/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саратове начался пожар.

    После падения обломков одного из беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод начался пожар, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Также взрывы прогремели в Энгельсе. Местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Сработала тревожная сирена.

    Официальной информации пока не поступало. Данных о пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ограничили вылеты и прилеты. В Саратовской области задержали поезда из-за угрозы атаки беспилотников.

    Минобороны России сообщило, что система ПВО сбила 40 украинских беспилотников за ночь.

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    10 февраля 2025, 17:51 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал изоляцию России мифом западных чиновников

    Ирландский журналист Боуз назвал изоляцию России мифом западных чиновников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что международная изоляция России существует лишь в воображении западных чиновников.

    Боуз в публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) подчеркнул, что международная изоляция России является вымыслом западных политиков, передает РИА «Новости». Так журналист отреагировал на сообщения об участии российского истребителя пятого поколения Су-57 в международной выставке Aero India 2025 в Бангалоре.

    «Изолированная Россия? Только в воображении Фон дер Лгуньи и Рютте», – написал Боуз, имея в виду главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

    Ранее на международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран. В США признали, что российский Су-57 является лучшим по боевой испытанности среди аналогов.

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    10 февраля 2025, 17:23 • Новости дня
    Депутат разъяснила новую систему оплаты за отопление

    Депутат Разворотнева: Оплата отопления в России станет более прозрачной и понятной

    Депутат разъяснила новую систему оплаты за отопление
    @ Annette Riedl/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила, что новая система оплаты за отопление по факту сделает расчеты более понятными и прозрачными для граждан и управляющих компаний.

    Теперь граждане будут платить за тепло по факту потребления, а не равномерно в течение года, сообщила Разворотнева, передает РИА «Новости». По ее словам, такой подход более прозрачен и понятен в расчетах.

    «Система оплаты по факту более понятна в расчетах и прозрачна. Таким образом, граждане смогут проверить, какими были реальные показания приборов учета, и сравнить то, что ему написали в платежке», – заявила она.

    Кроме того, изменения позволят улучшить расчеты между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Разворотнева отметила, что новый порядок может стимулировать граждан к повышению энергоэффективности своих домов. В случае равномерной оплаты по 1/12 трудно понять, насколько соблюдается температурный режим и сколько начислено реально.

    Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский пояснил, что равномерная оплата отопления в течение года позволит собственникам контролировать соответствие платежей показаниям приборов учета.

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    10 февраля 2025, 16:04 • Новости дня
    Суд развел основательницу Wildberries Ким с Бакальчуком

    Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Ким о разводе с Бакальчуком

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что суд удовлетворил ее иск о разводе с Владиславом Бакальчуком, дети остаются с ней.

    В своем Telegram-канале Ким написала, что суд в понедельник удовлетворил ее иск о разводе с Владиславом Бакальчуком. Предпринимательница выразила удовлетворение тем, что «этот непростой период позади» и подтвердила, что дети останутся с ней.

    Ранее арбитражный суд отказал в удовлетворении иска Татьяны Ким на сумму более 37 млрд рублей против владельца «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука и директора Дениса Кузнецова.

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    10 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила украинские дроны над Крымом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника в небе над Крымом и Черным морем, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны успешно уничтожили три украинских беспилотника. Согласно заявлению Минобороны, операции по ликвидации дронов прошли в период с 19.20 до 19.35 по московскому времени.

    Сообщается, что два беспилотных аппарата были уничтожены над территорией Республики Крым, а третий – над северо-западной частью акватории Черного моря.

    Ранее в Краснодаре в результате падения беспилотника на многоэтажку взрывной волной выбило витрину магазина одежды, расположенного рядом с местом происшествия.

    Сообщалось, что российские военнослужащие начали применять карманные системы радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских беспилотников.

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    11 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    Производство молока и мороженого в 2024 году выросло на фоне повышенного спроса
    Производство молока и мороженого в 2024 году выросло на фоне повышенного спроса
    @ Варвара Гертье/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году в России значительно увеличилось производство молочной продукции, включая молоко, йогурты и мороженое, что связано с ростом спроса и поддержкой агропромышленного комплекса, сообщает Минсельхоз.

    На сайте ведомства указано, что за прошедший год объемы питьевого молока достигли 6,1 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2023 году. Также показатели по другим продуктам выросли: сыры достигли 841 тыс. тонн с приростом в 5,1%, творог – 474,5 тыс. тонн (+5%), мороженое – 600 тыс. тонн (+16,6%), сливки – 362 тыс. тонн (+14,7%), йогурты – 791 тыс. тонн (+6,6%).

    Кроме того, производство кисломолочных продуктов, за исключением творога и продуктов из него, увеличилось на 3,2%, составив более 2,7 млн тонн.

    Основной причиной роста стало увеличение сырьевой базы, включая реализацию крупных инвестиционных проектов, а также поддержка молочной отрасли государством. В 2024 году на эти цели было направлено почти 81 млрд рублей, что на 19 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

    Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что несмотря на сложный год для индустрии, динамика развития осталась положительной.

    Он заметил, что спрос на молочную продукцию растет быстрее производства товарного молока, чему способствует увеличение реально располагаемых доходов населения.

    Белов подчеркнул важность наращивания производства сырого молока для поддержания устойчивого баланса в индустрии.

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    10 февраля 2025, 17:15 • Новости дня
    В Кировской области ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных

    Губернатор Кировской области Соколов поручил ввести бесплатный проезд для беременных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных женщин.

    Соколов выступил с инициативой ввести бесплатный проезд для беременных женщин в общественном транспорте региона, передает РИА «Новости». Это предложение было озвучено на совещании в правительстве области.

    Губернатор отметил, что бесплатный проезд будет доступен для женщин, которые встали на учет по беременности. «Для поддержки беременных женщин поручаю установить бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, вставших на учет по беременности», – заявил Соколов.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить первый триместр беременности в декретный отпуск, назвав этот период самым сложным для женщин.

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    10 февраля 2025, 21:25 • Новости дня
    В России предложили маркировать батареи отопления

    Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отопительных приборов

    В России предложили маркировать батареи отопления
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С сентября 2025 года в России могут ввести обязательную маркировку радиаторов и конвекторов отопления, что позволит сократить долю нелегальной продукции на рынке.

    Министерство промышленности и торговли России объявило о планах ввести обязательную маркировку средствами идентификации для некоторых видов отопительных приборов с 1 сентября 2025 года, передает Ura.ru. В список попали радиаторы центрального отопления и их секции, а также отопительные конвекторы.

    В министерстве подчеркнули, что до 31 августа 2025 года будет проводиться добровольный эксперимент по маркировке этой продукции. Основной целью нововведения является снижение количества нелегальных отопительных приборов на рынке и улучшение контроля над этой сферой.

    Напомним, с 1 марта россияне начнут оплачивать отопление по новой схеме, прекращая равномерные платежи в течение года и переходя на оплату только в отопительный сезон.

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    10 февраля 2025, 16:52 • Новости дня
    Иран предупредил о готовности ответить на любую угрозу США

    Глава Генштаба Багери заявил о готовности армии Ирана к любым угрозам США и Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские вооруженные силы находятся в лучшем состоянии и готовы к ответу на угрозы, заявил начальник Генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

    «Вооруженные силы находятся в лучшем состоянии, чем когда-либо, и готовы реагировать на любые угрозы», – приводит слова генерала пресс-служба иранского Минобороны. Такое заявление было сделано в ответ на вопрос о реакции Ирана на возможный удар, который, как предполагается, обсуждался на переговорах между главами США и Израиля, передает ТАСС.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил сомнения в выгодности новой сделки с США, подчеркнув, что она не отвечает национальным интересам республики.

    Напомним, президент США заявил о предложении Тегерану заключить «ядерную сделку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Позже американский президент опроверг слухи о намерении США и Израиля уничтожить Иран, назвав их сильно преувеличенными.

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    10 февраля 2025, 20:02 • Новости дня
    ХАМАС отложило освобождение заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении условий соглашения о прекращении огня и перенесло освобождение заложников из сектора Газа.

    Заложники должны были вернуться домой 15 февраля, однако, как заявил представитель военного крыла ХАМАС, группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», Абу Убайда, процесс освобождения был перенесен из-за нарушений Израилем условий соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    Абу Убайда отметил, что «на протяжении последних трех недель противник постоянно нарушал условия сделки». Он сообщил, что освобождение заложников отложено до дальнейшего уведомления, и призвал Израиль придерживаться норм соглашения, а также компенсировать ущерб, нанесенный за последние недели.

    В субботу боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, в то время как Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников.

    Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвал состояние освобожденных заложников ужасающим.

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    11 февраля 2025, 14:46 • Новости дня
    «Русский дом» в Баку заявил о приостановке деятельности

    «Русский дом» в Баку приостановил работу по требованию МИД Азербайджана

    «Русский дом» в Баку заявил о приостановке деятельности
    @ Кямаля Алиева/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Русский дом» в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана, заявили в организации.

    В официальном заявлении представительства Россотрудничества в Баку говорится, что меры по приостановлению деятельности связаны с требованиями со стороны азербайджанского МИД, передает ТАСС.

    Ранее в столице Азербайджана начался процесс демонтажа надписей на здании «Русского дома», где располагается Российский информационно-культурный центр.

    Кремль счел недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку, о чем заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Азербайджан решил закрыть «Русский дом» из-за якобы предположительных нарушений местного законодательства.

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    10 февраля 2025, 20:59 • Новости дня
    Мурашко проинспектировал помощь пострадавшим в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минздрава Михаил Мурашко ознакомился с медицинской поддержкой в Льговской и Курской больницах, где лечат людей, эвакуированных из зон конфликтов, а также пострадавших в результате обстрелов.

    В ходе визита в Курскую область Мурашко посетил Льговскую центральную районную больницу и Курскую областную клиническую больницу, где ознакомился с условиями оказания медицинской помощи жителям приграничных районов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В Курской областной клинической больнице проходят лечение куряне, пострадавшие от атак украинских дронов, а также люди, эвакуированные с оккупированных территорий.

    Мурашко отметил важность работы с пострадавшими: «Обязательно надо восстановиться, необходимо, чтобы с вами поработали психотерапевты. Важно восстановить нервную систему, психоэмоциональное состояние, здоровье. Мы вам поможем преодолеть этот тяжелый период в жизни. Все, что касается помощи пострадавшим, находится в зоне нашего пристального внимания».

    Министр также встретился с врио первого заместителя губернатора Курской области Александром Чепиком, где обсудил организацию медицинской помощи в регионе и реализацию новых нацпроектов в рамках региона. В 2025 году планируется модернизация 44 объектов первичного звена здравоохранения области, обновление оборудования в перинатальном центре и детских больницах, а также развитие экстренной медицинской помощи и онкологической службы.

    Кроме того, Мурашко принял участие в праздновании 90-летия Курского государственного медицинского университета, которое прошло в областном драматическом театре.

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    11 февраля 2025, 15:08 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике

    СВР сообщила о подготовке Украиной антироссийских провокаций при участии Запада

    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы планируют провести антироссийские акции с участием западных кураторов, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации уведомило о готовящихся действиях украинских спецслужб при поддержке западных кураторов, передает РИА «Новости». По полученным данным, в ближайшее время планируется серия резонансных антироссийских провокаций.

    По информации СВР, Киев намерен подорвать иностранное судно в акватории Балтики и возложить ответственность за это на Россию. Для реализации плана спецслужбы Украины собираются использовать мины российского производства, находящиеся в их распоряжении. Цель провокаций – подтолкнуть НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море.

    Кроме того, Киев вместе с европейскими спецслужбами разрабатывает планы нападений на представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, скрывающихся за границей от правосудия, сообщили в СВР. В качестве исполнителей планируется привлечение выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, которым обещают вознаграждение до 20 тыс. долларов. Исполнителям, в случае ареста, предписано возлагать вину на российские спецслужбы.

    В сентябре СВР сообщила о планах Киева инсценировать ракетный удар по детскому учреждению,  также в СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

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    Зачем Трампу снимать санкции с Ирана

    Дональд Трамп готов снять санкции с Ирана и выпустить иранские нефть и газ на мировой рынок. Тегеран пока с большим недоверием относится к сделкам с США, которые уже нарушали свои договоренности. Хотя ему, конечно, не хватает инвестиций и технологий для разработки месторождений. Зачем Трампу сделка с Ираном и как она повлияет на мировой рынок нефти и ОПЕК+? Подробности

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    Зеленский недаром испугался молитв

    Национальный молитвенный завтрак в США стал причиной грандиозного скандала на Украине. Владимира Зеленского на это мероприятие не пригласили, поэтому он отчитал тех представителей власти, кто молитвенный завтрак все-таки посетил. У Зеленского есть причина, чтобы реагировать на молитвы, как бесу: сейчас ему по-настоящему страшно. Подробности

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    Зачем Маск меняет голос Америки

    Радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода» (признаны иноагентами) были важной вехой информационного противостояния США и СССР. Однако Илон Маск, став главой департамента эффективности правительства США, предлагает закрыть их. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом Штаты пытаются переосмыслить подходы к пропаганде за рубежом. Каким же станет новый голос Америки? Подробности

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    Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике

    «Жестко и решительно топить европейские корабли при попытке захвата танкеров с российской нефтью, не стесняться убивать европейских полицейских военнослужащих». Такие рекомендации высказывают эксперты на случай, если страны Балтийского региона действительно реализуют свои планы по морской блокаде российского нефтяного экспорта. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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