Эрдоган обвинил Израиль в нарушении перемирия в Газе

Эрдоган заявил, что Израиль нарушил обещания по перемирию в Газе

Tекст: Вера Басилая

Эрдоган заявил, что Израиль не выполнил своих обещаний, данных в рамках соглашения о прекращении огня. Турецкий лидер подчеркнул необходимость создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме как обязательного условия для урегулирования ситуации, передает РИА «Новости».

Накануне представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда среди нарушений Израиля выделил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и трудности с доставкой гуманитарной помощи.

Ранее представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение решило отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за «несоблюдения Израилем соглашения».

До этого боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, при этом Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников.

Власти Израиля обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.