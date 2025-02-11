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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    14 комментариев
    11 февраля 2025, 10:57 • Новости дня

    Эрдоган обвинил Израиль в нарушении перемирия в Газе

    Эрдоган заявил, что Израиль нарушил обещания по перемирию в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не выполнил своих обещаний, данных в последнем соглашении о прекращении огня, он должен прекратить оккупацию палестинских земель, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что Израиль не выполнил своих обещаний, данных в рамках соглашения о прекращении огня. Турецкий лидер подчеркнул необходимость создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме как обязательного условия для урегулирования ситуации, передает РИА «Новости».

    Накануне представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда среди нарушений Израиля выделил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и трудности с доставкой гуманитарной помощи.

    Ранее представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение решило отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за «несоблюдения Израилем соглашения».

    До этого боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, при этом Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников.

    Власти Израиля обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.

    9 февраля 2025, 15:38 • Новости дня
    Саудовская Аравия отвергла переселение палестинцев из Газы

    Саудовская Аравия осудила предложение Израиля о переселении палестинцев из Газы

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия резко осудила заявление премьер-министра Израиля о переселении палестинцев из Газы, подчеркнув их право на родную землю.

    Саудовская Аравия решительно выступила против предложений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о переселении палестинцев из Газы, сообщает Bloomberg. В официальном заявлении подчеркивалось: «Палестинский народ имеет право на свою землю, они не являются пришельцами или иммигрантами, которых можно изгнать».

    Ранее Нетаньяху в интервью израильскому телеканалу Channel 14 предложил создать палестинское государство на территории Саудовской Аравии. Он также подтвердил свою позицию, что после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года палестинского государства не должно быть.

    Комментарии Нетаньяху вызвали осуждение со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, которые подчеркнули, что рассматривают суверенитет Саудовской Аравии как неприкосновенную «красную линию», которую нельзя нарушать.

    Другие арабские государства и организации, включая Арабскую лигу с базой в Каире, также выразили недовольство заявлением Нетаньяху. Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти и король Иордании Абдулла II также отправляются в Вашингтон на этой неделе, где среди обсуждаемых с американскими официальными лицами тем будет вопрос Газы. Египет планирует проведение арабского саммита 27 февраля, чтобы обсудить палестинскую проблему, передает государственное агентство Middle East News Agency.

    МИД Катара анонсировал второй этап переговоров в секторе Газа, который предполагает восстановление региона, согласно соглашению между ХАМАС и Израилем.

    Израильские власти обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.

    Израиль решил освободить 183 палестинца в обмен на заложников.

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    9 февраля 2025, 07:21 • Новости дня
    Генконсульство оформило документы для оставленной в Антальи новорожденной

    Генконсульство России в Анталье оформило документы для возвращения девочки в Россию

    Tекст: Максим Попов

    Генеральное консульство России в Анталье оформило гражданство, свидетельство о рождении и загранпаспорт для девочки, оставленной матерью в туалете аэропорта, чтобы вернуть ее в Россию.

    По словам генерального консула России в Анталье Сергея Ветрика, диппредставительство активно работает над возвращением в Россию девочки, которую мать оставила в аэропорту турецкого курорта, передает РИА «Новости».

    Для этого ребенку оформлены гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Генконсульство также оказывает содействие профильным российским органам для успешного возвращения маленькой россиянки на Родину, сказал дипломат.

    Напомним, инцидент произошел 13 октября, когда Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта Антальи и оставила новорожденного в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась сбежать в Россию. Однако младенца обнаружили, а женщин задержали, не позволяя им сесть на рейс.

    До этого стало известно, что турецкий суд оставил Бурназкину под стражей до 19 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие власти возбудили уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

    Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Бурназкина и ее мать предстанут перед турецким судом, причем экстрадиция в Россию пока не рассматривается.

    Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о наличии достаточного числа кандидатов в опекуны для ребенка.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    10 февраля 2025, 09:28 • Новости дня
    Эрдоган заявил о недопустимости выселения палестинцев из Газы

    Эрдоган выступил против выселения палестинцев из Газы и раскритиковал планы США

    Эрдоган заявил о недопустимости выселения палестинцев из Газы
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не вправе выдворить жителей Газы с их родины, он раскритиковал предложения по выселению палестинцев, выдвинутые новой администрацией США.

    В ходе пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед вылетом в Малайзию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что жители Газы не могут быть принудительно выселены, передает агентство «Анадолу».

    По его словам, палестинская земля принадлежит самим палестинцам и никто не вправе их оттуда изгонять, независимо от политического давления. «Палестина, включая Газу, Западный берег и Восточный Иерусалим, принадлежит палестинцам», – заявил он.

    Эрдоган также коснулся плана, предложенного новой администрацией США по выселению палестинцев из Газы. Он назвал это предложение бесполезным и не заслуживающим обсуждения, отметив, что оно «продиктовано сионистскими интересами».

    Президент Турции выразил сожаление в связи с тем, что вместо постоянного перемирия «израильская администрация занимается бесчеловечными планами».

    Что касается азиатского турне, Эрдоган сообщил, что первым пунктом его визита станет Малайзия, где планируется подписание различных соглашений для укрепления двусторонних отношений. После Малайзии он посетит Индонезию и Пакистан, где также пройдут заседания и обсуждения по стратегическому сотрудничеству.

    Эрдоган отметил, что в ходе визита в три страны будет возможность обсудить не только двусторонние отношения, но и региональные и глобальные вопросы. Он подчеркнул, что визит является частью инициативы Re-Asia, направленной на укрепление сотрудничества с азиатскими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить делегацию в Катар для обсуждения технических деталей прекращения огня в Газе. Израиль заявил, что выполнил соглашение с ХАМАС, полностью выведя войска из коридора Нецарим, что позволяет палестинцам свободно перемещаться в секторе Газа.

    В минувшие выходные палестинское движение ХАМАС заявило, что не позволит американским войскам войти в Газу, несмотря на недавние заявления президента США, которые палестинцы считают оскорбительными.

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    9 февраля 2025, 23:01 • Новости дня
    Эрдоган оценил сигналы по Украине от США и России

    Эрдоган позитивно оценил сигналы США, России и Украины по украинскому урегулированию

    Tекст: Максим Попов

    Президент Турции Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно сигналов от США, России и Украины по вопросам украинского урегулирования и подчеркнул готовность Турции содействовать мирным переговорам.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что позитивно оценивает сигналы, поступающие от США, России и Украины, относительно перспектив украинского урегулирования, сообщает ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что не теряет надежды на мир и приветствует готовность президента Зеленского к переговорам при наличии соответствующего предложения.

    Турецкий лидер также отметил положительные сигналы, исходящие от президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Эрдоган выразил готовность Турции внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Напомним, в конце января турецкое издание Hurriyet сообщило, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня. Турция готова выступить в роли посредника, отметили обозреватели.


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    8 февраля 2025, 16:07 • Новости дня
    Офис Нетаньяху назвал состояние освобожденных заложников ужасающим

    Офис Нетаньяху сообщил об ужасном состоянии израильских заложников после плена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские власти обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.

    Как передает РИА «Новости», канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала «ужасающим» состояние освобожденных заложников, которые вернулись в субботу после почти 500 дней плена в секторе Газа. В заявлении канцелярии говорится: «Правительство Израиля обнимает троих вернувшихся. Их семьи были уведомлены ответственными органами о том, что они присоединились к нашим силам... Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня. Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи. Правительство Израиля привержено возвращению всех заложников и пропавших без вести».

    В субботу произошел пятый обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. Среди освобожденных оказались 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви. На кадрах, которые транслировались арабскими телеканалами из Газы во время передачи заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, видно, что они сильно потеряли в весе.

    В социальных сетях распространился коллаж с фотографиями заложников до похищения и после освобождения, на котором видно, насколько сильно они изменились за время плена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, в то время как Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников.

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    9 февраля 2025, 03:02 • Новости дня
    Ирак и Марокко отвергли план переселения палестинцев из Газы

    Ирак и Марокко назвали неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа

    Tекст: Максим Попов

    Багдад и Рабат считают недопустимым план переселения палестинцев из сектора Газа, опасаясь, что это сведет палестинскую проблему к вопросу о беженцах, заявил глава МИД Ирака рака Фуад Хусейн после встречи со своим марокканским коллегой.

    «Этот план представляет собой реальную опасность, несет риск того, что сводит палестинскую проблему только к вопросу о беженцах», – приводит ТАСС слова Хусейна. По его мнению, этот план «способен создать проблемы для Египта и Иордании».

    Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил о возможности переселения палестинцев из сектора Газа в другие страны региона, включая Иорданию и Египет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эта инициатива вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал ее неприемлемой. В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что предложения Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что можно считать мирной инициативой.




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    8 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Нетаньяху отправил делегацию в Катар для переговоров по Газе

    Нетаньяху отправил делегацию в Катар для обсуждения прекращения огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить делегацию в Катар для обсуждения технических деталей прекращения огня в Газе на фоне угрозы срыва соглашения с ХАМАС, сообщил портал Ynet.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил израильскую делегацию в Катар для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе, передает ТАСС.

    Между тем, член политбюро палестинского движения Басем Наим заявил, что сделка «может сорваться». AFP отмечает, что стороны еще не приступили к переговорам по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газе, которые должны были начаться 3 февраля.

    МИД Катара анонсировал второй этап переговоров в секторе Газа, который предполагает восстановление региона, согласно соглашению между ХАМАС и Израилем.

    Израильские власти обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.

    Израиль решил освободить 183 палестинца в обмен на заложников.

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    8 февраля 2025, 17:29 • Новости дня
    Израиль атаковал склад оружия ХАМАС в Сирии

    ЦАХАЛ нанес удар по оружейному складу ХАМАС в районе Дейр-Али на юге Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские ВВС атаковали склад оружия ХАМАС в Дейр-Али, оружие предназначалось для атак на ЦАХАЛ.

    Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по складу оружия палестинской организации ХАМАС на юге Сирии, передает ТАСС. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), объект находился в районе Дейр-Али. В пресс-релизе указано: «Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удар по складу оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС».

    По данным израильских военных, оружие, которое хранилось на складе, предназначалось для проведения атак на войска ЦАХАЛа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦАХАЛ ликвидировал трех командиров ХАМАС в Газе в начале декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о новых возможностях изоляции ХАМАС. Также ЦАХАЛ ликвидировал еще одного командира ХАМАС в Газе позже в декабре.

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    8 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Президент Ливана утвердил новое правительство из 24 министров

    Президент Ливана Джозеф Аун утвердил правительство с 24 министрами из разных общин

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ливана Джозеф Аун утвердил новое правительство во главе с Навафом Саламом, которое будет состоять из 24 министров, представляющих христианские и мусульманские общины, и решать экономические и политические кризисы.

    Новое правительство Ливана возглавил Наваф Салам, а в его состав вошли 24 министра, которые поровну представляют христианские и мусульманские общины Ливана. Кабинету предстоит решать задачи по выводу страны из экономического кризиса и преодолению последствий «израильской агрессии», передает ТАСС.

    Президент подписал указ об отставке правительства Наджиба Микати, временно исполнявшего обязанности премьер-министра. Генеральный секретарь кабмина Махмуд Меккия сообщил, что на пост министра иностранных дел назначен Юсеф Раджи, являющийся христианином-маронитом, а МВД и Минобороны возглавили отставные генералы Ахмед аль-Хаджар и Мишель Менасса соответственно. Министром финансов утвержден мусульманин-шиит Ясин Джабер,

    В соответствии с конфессиональными принципами Ливана, президентом становится представитель христиан-маронитов, премьер-министром назначается суннит, а спикером парламента – шиит. Новый состав правительства должен будет работать в условиях кризиса, предлагая решения для стабильности и процветания Ливана.

    Ранее генерал Джозеф Аун, который возглавлял ливанскую армию и победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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    10 февраля 2025, 16:52 • Новости дня
    Иран предупредил о готовности ответить на любую угрозу США

    Глава Генштаба Багери заявил о готовности армии Ирана к любым угрозам США и Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские вооруженные силы находятся в лучшем состоянии и готовы к ответу на угрозы, заявил начальник Генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

    «Вооруженные силы находятся в лучшем состоянии, чем когда-либо, и готовы реагировать на любые угрозы», – приводит слова генерала пресс-служба иранского Минобороны. Такое заявление было сделано в ответ на вопрос о реакции Ирана на возможный удар, который, как предполагается, обсуждался на переговорах между главами США и Израиля, передает ТАСС.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил сомнения в выгодности новой сделки с США, подчеркнув, что она не отвечает национальным интересам республики.

    Напомним, президент США заявил о предложении Тегерану заключить «ядерную сделку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Позже американский президент опроверг слухи о намерении США и Израиля уничтожить Иран, назвав их сильно преувеличенными.

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    8 февраля 2025, 16:58 • Новости дня
    Израильские самолеты атаковали объекты «Хезболла» в Ливане

    Израиль нанес удары по объектам «Хезболла» в Ливане: есть жертвы и раненые

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские ВВС атаковали объекты шиитской милиции «Хезболла» на востоке Ливана, вызвав жертвы среди бойцов и мирных жителей, о чем сообщил телеканал Al Jadeed.

    Как передает ТАСС, израильские истребители нанесли ракетные удары по предполагаемым базам «Хезболла» в горном районе Джанта вблизи границы с Сирией. В результате атаки были зафиксированы жертвы среди бойцов милиции и мирных граждан, однако точное количество погибших пока неизвестно.

    По сведениям телеканала Al Jadeed, сильные взрывы были слышны также в населенных пунктах Бритель и Эш-Шаар, расположенных вблизи района атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли удары по Сирии, Ливану и сектору Газа в связи с обострением ситуации в регионе. Израиль начал вывод войск из Ливана по условиям соглашения с «Хезболлой», что стало одним из ключевых пунктов мирного урегулирования. «Хезболла» ранее поддержала Сирию в борьбе с террористами, что укрепило ее позиции в регионе и повлияло на геополитическую ситуацию.

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    9 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Израиль вывел войска из центра Газы по условиям сделки с ХАМАС

    Израиль завершил вывод войск из коридора Нецарим в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль выполнил соглашение с ХАМАС, полностью выведя войска из коридора Нецарим, что позволяет палестинцам свободно перемещаться в секторе Газа.

    Израиль выполнил условия сделки с ХАМАС и вывел войска из центра сектора Газа, передает РИА «Новости». По информации, предоставленной государственной телерадиокомпанией Kan, израильские силы покинули коридор Нецарим, который ранее делил сектор Газа на север и юг. Это позволило палестинцам свободно перемещаться внутри анклава.

    Сейчас израильские подразделения сосредоточены в филадельфийском коридоре, находящемся на границе сектора Газа и Египта. Это включает район, где расположен контрольно-пропускной пункт «Рафах», а также буферную зону безопасности вдоль периметра границ анклава.

    Процесс вывода войск из коридора Нецарим осуществлялся постепенно, по мере выполнения сделки по освобождению заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не делала официальных заявлений о выводе войск из стратегических точек сектора Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить делегацию в Катар для обсуждения технических деталей прекращения огня в Газе на фоне угрозы срыва соглашения с ХАМАС, а офис Нетаньяху назвал состояние освобожденных заложников ужасающим.

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    9 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали цели «Хезболла» в Ливане

    Израильские истребители нанесли удары по позициям «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Максим Попов

    Израильские ВВС провели серию атак на позиции шиитской милиции «Хезболлах» в Ливане, включая подземные туннели и склады в разных районах страны, сообщил портал Lebanon 24.

    Израильские ВВС нанесли удары по различным целям в восточных, северных и южных районах Ливана, передает ТАСС. Бомбардировкам подверглись огневые позиции, подземные укрытия и склады «Хезболлы».

    В горном районе Джанта, близ границы с Сирией, был атакован тайный подземный туннель. Это место стало одним из ключевых объектов атаки израильской авиации.

    Три авианалета были совершены на поселки Дейр-Захрани и Румин, расположенные в окрестностях южного города Набатия. Районы высот Биркет-Джаббур, Джебель-Рейхан и Иклим-эт-Туффах к северу от реки Литани также подверглись атаке.

    В северной области Хермель израильские самолеты нанесли удар по лагерю шиитских отрядов возле одного из нелегальных пограничных переходов. О последствиях этих атак информации пока нет.

    Ранее израильские ВВС атаковали объекты шиитской милиции «Хезболла» на востоке Ливана, вызвав жертвы среди бойцов и мирных жителей. Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал вывод войск из Ливана по условиям соглашения с «Хезболлой», что стало одним из ключевых пунктов мирного урегулирования. «Хезболла» ранее поддержала Сирию в борьбе с террористами, что укрепило ее позиции в регионе и повлияло на геополитическую ситуацию.

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    8 февраля 2025, 12:57 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложников

    Боевое крыло ХАМАС передало Красному Кресту трех израильтян в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, сообщает египетский телеканал.

    Боевое крыло палестинского движения ХАМАС, известное как «Бригады Иззэддина аль-Кассама», передало трех израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, сообщает ТАСС. Передача заложников была проведена в рамках сделки между ХАМАС и Израилем. Освобожденные израильтяне находятся в автомобилях Красного Креста.

    Телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» из Египта вел трансляцию этого события. Согласно информации пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), освобожденные находятся на пути к израильским военным в секторе Газа.

    Красный Крест подтвердил, что трое заложников переданы его представителям в соответствии с договоренностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти решили освободить 183 палестинцев в обмен на заложников, а также двое израильтян были освобождены в секторе Газа и переданы Красному Кресту, но ранее Израиль остановил освобождение палестинских заключенных.

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    9 февраля 2025, 10:46 • Новости дня
    ЦАХАЛ расширил операцию на Западном берегу Иордана

    ЦАХАЛ расширил контртеррористическую операцию на лагерь беженцев Нур-Шамс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские силы расширили контртеррористическую операцию, начатую в январе, на лагерь беженцев Нур-Шамс, где были уничтожены несколько террористов и задержаны разыскиваемые лица.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС. Операция, начатая в конце января, теперь охватывает лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс в северной части региона. В заявлении армейской пресс-службы говорится о действиях, направленных на пресечение терроризма в этом районе.

    ЦАХАЛ сообщает, что к операции привлечены многочисленные силы, включая Службу общей безопасности и пограничную полицию. Во время ночных мероприятий израильские силы смогли ликвидировать нескольких террористов и арестовать ряд разыскиваемых лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла удар по складу оружия ХАМАС в Сирии. В Израиле задержали первого ультраортодокса, уклоняющегося от службы в армии. Израильская армия ранее сообщила об освобождении семи заложников.

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