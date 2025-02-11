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KMZ успешно испытал модернизированные двигатели для бронетехники
KMZ успешно испытал модернизированные двигатели для тяжелой бронетехники
Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» успешно завершил испытания новых двигателей для бронетехники, учитывая опыт эксплуатации в зоне специальной военной операции.
Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» успешно завершил испытания крупной партии двигателей для тяжелой бронетехники, сообщает РИА «Новости».
Двигатели были модернизированы с учетом замечаний, выявленных в ходе эксплуатации в зоне специальной военной операции (СВО). Эти двигатели будут установлены на различные виды техники, включая боевые машины пехоты и десанта, комплексы ПВО «ОСА», артиллерийские установки и танки Т-72Б.
Официальный представитель предприятия заявил, что испытания включали дизельные двигатели таких моделей, как УТД-20, В-84, В-46 и Д-12. «Первая в этом году крупная партия двигателей успешно прошла испытания, достигнув максимальных оборотов на испытательных стендах», – отметил представитель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко заявил, что Министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года, а также KMZ успешно испытал патрульный катер для МЧС.