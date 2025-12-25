Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.5 комментариев
Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 210 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 210 человек.
«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«Северяне» продолжили наступление на нескольких направлениях в Сумской области при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников,. Сообщается о продвижении штурмовых групп в Андреевке и еще на десяти участках фронта в Сумском и Краснопольском районах. Суммарно российским военным удалось продвинуться до 700 м.
На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, при этом российская авиация и артиллерия наносили удары по выявленным целям в районах Рыжевки и Павловки.
В Харьковской области бои продолжаются практически по всей линии соприкосновения. В районе Старицы военнослужащие России за сутки продвинулись на пяти участках фронта на 450 м вдоль лесных посадок. В лесу западнее Лимана российские подразделения закрепились после продвижения на 400 м и захвата пяти опорных пунктов ВСУ. В Волчанских Хуторах наступление российских штурмовых подразделений обеспечило продвижение на 250 м на восток.
На участке Меловое-Хатнее удалось расширить зону безопасности вдоль российской границы, продвинувшись на пяти направлениях в общей сложности на 650 м. Авиация наносила удары по позициям украинских войск в районе Чугуновки.
На Липцовском направлении значимых изменений линии фронта не отмечено, бойцы FPV-расчетов и артиллерия наносили удары по инженерной технике ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» уничтожила штурмовую группу вооруженных сил Украины западнее Лимана на Харьковском направлении.