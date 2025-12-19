Tекст: Алексей Дегтярёв

«У России имеется много довольно эффективного оборудования, причем впечатляющие объемы», – сказал Вансина в интервью агентству Belga, передает ТАСС.

Он добавил, что европейским армиям следует переосмыслить концепцию «достаточно хорошего» в системе вооружений.

Странам Запада нужно больше обращать внимание на количество вооружения, а не только на внедрение современных технологий.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявлял, что в 2025 году Россия впервые за последние годы увеличила портфель контрактов на экспорт военной продукции, проведя демонстрации вооружений для представителей более 20 государств.

До этого президент России Владимир Путин предлагал ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники.