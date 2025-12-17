Швыдкой заявил о «замечательных» новых проектах России и Южной Кореи в культуре

Швыдкой: Россию и Южную Корею ждут «замечательные проекты» в сфере культуры

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия и Южная Корея имеют перспективы для реализации новых проектов в сфере культуры, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил: «Я уверен, что у наших народов впереди замечательные проекты в сфере культуры и замечательные новые свершения, ради которых мы все работаем». Мероприятие прошло в посольстве России в Сеуле, передает ТАСС.

На встрече присутствовали представители дипломатической миссии, в том числе посол Георгий Зиновьев, который поблагодарил представителей южнокорейской общественности за вклад в укрепление сотрудничества. Он также выразил надежду на продолжение работы по линии народной дипломатии ради развития двусторонних отношений.

16 декабря Швыдкой уже встречался с руководством южнокорейской части рабочей группы форума «Диалог Россия – Республика Корея», где обсуждались перспективы сотрудничества в сфере культуры и организации гуманитарных обменов между творческими коллективами двух стран. Среди гостей присутствовали председатель конгломерата CJ Group Сон Ген Сик и глава партии «Сонамудан» Сон Ен Гиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Южная Корея увеличила импорт пшеницы из России в четыре раза, также в 1,7 раза выросли поставки кукурузы.

В свою очередь, Россия импортировала рекордный за двадцать лет объем южнокорейской лапши.



