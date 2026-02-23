Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Зеленский в интервью AFP признался, что два года жил в бункере, сообщают «Вести». Он уточнил, что сейчас уже не проживает там постоянно. Однако он спускается в убежище во время объявления воздушных тревог.

«Я жил два года в бункере», – сказал Зеленский. По его словам, на работу он при этом всегда ходил в офис президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский телеканал CNN заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пережил не меньше двенадцати покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры рядом с ним.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не способна вернуть границы 1991 года. Жесткая линия российской делегации на переговорах в Женеве привела к эмоциональному всплеску и нецензурным высказываниям Зеленского, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.