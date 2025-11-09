Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.20 комментариев
Более 40 дронов ВСУ сбиты средствами ПВО над двумя регионами России за ночь
Средствами ПВО над двумя регионами России за ночь было уничтожено 44 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 8 ноября до 7.00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении.
Оборонное ведомство уточнило, что 43 дрона были сбиты над Брянской областью и один БПЛА – над Ростовской.
