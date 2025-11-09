Более 40 дронов ВСУ сбиты средствами ПВО над двумя регионами России за ночь

Более 40 дронов ВСУ сбиты силами ПВО над двумя регионами России за ночь

Tекст: Катерина Туманова

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 8 ноября до 7.00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в сообщении.

Оборонное ведомство уточнило, что 43 дрона были сбиты над Брянской областью и один БПЛА – над Ростовской.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерная система LazerBuzz проекта «Посох» впервые уничтожила FPV-дроны в полностью автоматическом режиме всего за полсекунды.

Массовую атаку дронов ВСУ отразили над шестью районами Ростовской области. Силы ПВО уничтожили в субботу 15 украинских БПЛА над четырьмя регионами и Черным морем.